Il centro di Matera con nuova rete pubblica illuminazione

E’ cominciata oggi in via XX Settembre,a Matera, e proseguirà nei prossimi giorni la sostituzione dei vecchi organi illuminanti a luce gialla in plexiglas, opacizzati dall’usura del tempo, con i -sintetizziamo sugli aspetti tecnici- a luce bianca, a led e a risparmio energetico installati dalla società City Green Light. In serata potremo apprezzare la differenza di luminosità e i vantaggi dei nuovi organi illuminanti. Intervento che rientra, ricordiamo nell’intesa sottoscritta da Amministrazione comunale e società nel 2023 https://citygreenlight.com/la-luce-accarezza-la-pietra-parte-il-nuovo-progetto-di-illuminazione-della-citta-di-matera/ per innovare e riqualificare la rete di pubblicazione: dai rioni Sassi, ai monumenti al centro e alla periferie.