Il Centro di accoglienza stagionali di Palazzo San Gervasio funziona da ieri

“In relazione al Centro di accoglienza stagionali di Palazzo san Gervasio, si comunica che da ieri il centro è aperto, ospitando già 85 persone. Sono pertanto destituite di fondamento le notizie diffuse da una singola sigla e purtroppo non verificate né de visu né presso tale ufficio stampa, che resta a disposizione di tutti i colleghi e gli organi di comunicazione”. E’ la precisazione diffusa dal direttore dell’Ufficio Stampa e Comunicazione del Presidente e della Giunta regionale, Gianmario Mariniello in riferimento, sembrerebbe, a quanto asserito ieri da Pietro Simonetti (CSERES) che scriveva: “Da cinque giorni il Centro di accoglienza stagionali di Palazzo è pronto ad aprire. Quest’anno la campagna del pomodoro si svolge in ritardo per le note questioni climatiche. Il Centro non può aprire perché l’Asp di Potenza, a differenza del Vigili del fuoco, non ha ancora effettuato le verifiche di rito. Si tratta di un atto grave che il nuovo DG, che recentemente ha effettuato visite di circostanza, con il sorriso stampato, in vari luoghi del territorio, dovrebbe valutare attentamente la vicenda per le decisioni del caso provvedendo in giornata ai compiti di istituto. Sui migranti permane un atteggiamento di alcuni fatto di resistenze e superficialità che poi si tramutano in vere e proprie omissioni. La Basilicata è stata ed è un territorio che accoglie nonostante questi ed altri fatti. 72 Comuni dal 2014 al 2022, con le associazioni del volontariato, hanno accolto circa 8500 richiedenti asilo. Nello stesso periodo, in particolare nel triennio 2016/18, hanno trovato lavoro nella rete di inclusione circa 750 giovani lucani. Gli investimenti statali e della UE per l’assistenza dei migranti hanno superato il tetto dei 120 milioni per l’ospitalita ed i servizi. Attualmente sono 2700 i richiedenti asilo presenti in accoglienza in regione, compresi i minori non accompagnati. Nel 2022 circa 50.000 migranti hanno lavorato in Basilicata a partire dall’agroalimentare. Per l’accoglienza dei lavoratori stagionali specie in agricoltura e la realizzazione dei nuovi Centri stabili di Boreano, Gaudiano e Scanzano, 450 posti e servizi, sono stati finanziati dal 2018, dal il PON Legalita’ con circa 11 milioni. Gli appalti integrati della Regione sono tutti ancora fermi. Il Centro antiviolenza e anti tratta, completato da tempo e finanziato al Comune di Palazzo nel 2018 è inutilizzato. Ecco i fatti specifici del pressappochismo e della inerzia che abitano specialmente la Regione. Il caso Asp è una articolazione di questi comportamenti.”

Come riportato da Basilicata24.it (https://www.basilicata24.it/2023/09/accoglienza-migranti-la-regione-il-centro-di-palazzo-san-gervasio-e-aperto-da-ieri-129563/), Pietro Simonetti, oggi avrebbe precisato ulteriormente che: “Nella tarda serata di ieri la Regione Basilicata ha autorizzato l’apertura del Centro stagionali di Palazzo anche senza l’intervento dell’Asp che da cinque giorni non provvedeva alle verifiche di rito a differenza dei Vigili del Fuoco che invece hanno effettuato la settima scorsa.” Circostanza che sarebbe confermata da quanto riportato dalla stessa testata, ovvero che: “dalla Regione fanno sapere che stamattina l’Asp alle 9 ha fatto accesso, e l’ispezione ha dato esito positivo. L’intervento era stato chiesto venerdì.“