Il centro destra vota le modifiche ai mini-vitalizi. Faranno ora votare i cittadini con il referendum?

E alla fin della tenzone del lungo consiglio regionale conclusosi in tardissima serata….con 11 voti a favore, 8 contrari e due assenti, il centro destra lucano si tiene stretta la legge sui mini vitalizi. E con lo stesso identico voto ha bocciato la proposta di legge presentata dalle opposizioni di centro sinistra che proponeva, invece, l’abolizione della norma. Bene. Ed ora la domanda nasce spontanea: Bardi e i suoi metteranno a posto le norme per consentire ai cittadini lucani di esprimersi su questa loro scelta con un referendum? Di questa eventualità in verità, negli interventi degli esponenti della maggioranza non se ne rileva traccia. Nel mentre sono stati molto pedagoghi nello spiegare a chi non avrebbe capito che non si tratta di mini-vitalizi ma di “indennità differita“. Cavolo! Trattasi -hanno spiegato in diversi, Michele Napoli per tutti alla fine- di una pensione che il bravo consigliere si mette da parte negli anni in cui siede sulla poltrona di Via Verrastro, con il sistema contributivo, come se fosse uno dei tanti lavoratori dipendenti a cui: due terzi vengono versati dal datore di lavoro e un terzo dal lavoratore. Una pensione da incassare oltre a quella che gli spetterà in base al lavoro svolto fuori dal consiglio regionale. Come diceva quella reclame: two is megli che uan! Peccato che a Napoli e i suoi sfugge in primis che gli eletti non sono dipendenti, ma cittadini che hanno scelto liberamente -non glielo ha prescritto di certo il medico- di candidarsi e rappresentante nelle istituzioni. Che in genere tutti hanno già un lavoro in base a cui avranno diritto ad una pensione. Che per il ruolo di consigliere regionale si ottiene in cambio un lauto compenso che -come è stato svelato questa sera, conti alla mano, da Angelo Chiorazzo- è tra i più alti delle regioni italiane: diverse migliaia di euro sopra la media. E che dunque se proprio uno desidera farsi una pensioncina in più o farsene una perchè disoccupato (ma non ci risulta che vene sia qualcuno in questa condizione) riceve già abbastanza risorse per provvedere o versando volontariamente all’INPS o ad una assicurazione privata. Punto! Tutte le chiacchiere sentite per giustificare questo privilegio ulteriore, con un onere pesantissimo a carico delle casse regionali e quindi dei cittadini, sono come le famose mille balle blù. Arrampicarsi sugli specchi (facendo gli offesi se per esemplificare si chiamano queste pensioni aggiuntive mini-vitalizi, come se il nome cambiasse la sostanza) non modifica di un millimetro la percezione di quella che appare essere una ingordigia vomitevole a fronte della povertà che li circonda nella società lucana. E allora, ci credete davvero in questo vostro diritto? Bene. Completate subito le norme per il referendum regionale e poi spiegatelo ai cittadini. Se è cosa buona e giusta lo capiranno. O no?

A seguire il comunicato ufficiale del Consiglio Regionale: “Approvata a maggioranza la norma. Abrogata la retroattività del trattamento e il riferimento al fondo di cui L.R. n. 37 del 2017. Respinta la PdL dell’opposizione

Il Consiglio regionale della Basilicata, presieduto da Maddalena Fazzari, ha approvato a maggioranza la P.D.L. n. 130/2026 recante ‘Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 e alla legge regionale 21 dicembre 2017, n. 37”, di iniziativa dei consiglieri Aliandro, Bardi, Casino, Fanelli, Fazzari, Galella, Leone, Morea, Napoli, Picerno, Pittella, Polese e Tataranno. Voto favorevole da parte di Aliandro, Bardi, Fanelli, Fazzari, Galella, Leone, Morea, Napoli, Picerno, Polese e Tataranno. Contrari Araneo, Bochicchio, Chiorazzo, Cifarelli, Lacorazza, Verri e Vizziello.

Il provvedimento interviene sulla legge regionale n. 38 del 2002, che disciplina il trattamento economico dei consiglieri regionali della Basilicata, con particolare riferimento all’indennità differita, ossia il trattamento spettante al termine del mandato secondo un sistema di calcolo contributivo.

La modifica principale riguarda l’articolo 11 quinquies, introdotto nel 2025, eliminando ogni riferimento alle legislature precedenti a quella attuale e stabilendo in modo chiaro che possono accedere all’indennità differita esclusivamente i consiglieri eletti a partire dalla XII legislatura e nelle successive. Viene così circoscritta la platea dei beneficiari, in coerenza “con un principio di ragionevolezza e con quanto previsto dalla normativa statale di riferimento”. Si precisa inoltre che i consiglieri in carica nella XII legislatura, o eventualmente sospesi secondo la normativa vigente, devono presentare entro 90 giorni apposita richiesta per effettuare i versamenti contributivi necessari a maturare l’indennità differita. I contributi arretrati possono essere versati in un’unica soluzione oppure rateizzati fino a un massimo di 36 mesi. In ogni caso, il diritto all’indennità matura solo al completamento integrale dei versamenti dovuti.

“Coerentemente” con questa impostazione, tutte le disposizioni dell’articolo 11 quinquies vengono adeguate sostituendo i riferimenti alla X legislatura con quelli alla XII legislatura. Viene inoltre introdotto un nuovo articolo, l’11 sexies, che stabilisce espressamente che eventuali domande presentate dai consiglieri eletti nella X e nell’XI legislatura per ottenere l’indennità differita restano prive di effetti. In questo modo “si chiarisce definitivamente che il nuovo regime non ha efficacia retroattiva”.

Infine, si dispone l’abrogazione dell’art 4 bis alla LR. 37/2017, introdotto dall’articolo 17 della L.R.57/2025 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2025). Tale abrogazione elimina ogni collegamento tra la contribuzione versata dai consiglieri per maturare l’indennità differita e il fondo previsto da un’altra legge regionale con finalità diverse.

Respinta dall’Assemblea la Pdl n. 126/2026 recante “Abrogazione degli articoli 16 e 17 della legge regionale 30 dicembre 2025, n. 57 (Collegato alla legge di stabilita regionale 2025)”, di iniziativa dei Consiglieri Araneo, Verri, Chiorazzo, Vizziello, Cifarelli, Lacorazza, Marrese e Bochicchio. Voto contrario da parte dei consiglieri Aliandro, Bardi, Fanelli, Fazzari, Galella, Leone, Morea, Napoli, Picerno, Polese e Tataranno. Favorevoli Araneo, Bochicchio, Chiorazzo, Cifarelli, Lacorazza, Verri e Vizziello.;