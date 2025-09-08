Il Centro Danza Metamorfosi di Potenza all’evento OnDance di Roberto Bolle

Il Centro Danza Metamorfosi di Potenza, rende noto che “anche quest’anno, ha preso parte al Ballo in Bianco, in Piazza Sempione (Arco della Pace) a Milano, con un gruppo di giovanissime allieve di 10 anni. Uno straordinario evento che celebra la passione e l’eccellenza della danza italiana, che si inserisce nella più ampia iniziativa OnDance: la festa della danza di Roberto Bolle, organizzata in collaborazione con Assodanza Italia. Il Ballo in Bianco è stato il momento culminante di una serie di giornate dedicate all’arte della danza, con una classe di oltre 2000 partecipanti che seguiranno una lezione di tecnica di danza classica alla sbarra di cui il maître sarà proprio Roberto Bolle. L’evento sarà trasmesso domenica 14 settembre su Rai 1.”

