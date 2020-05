Non vi è venuto in mente la triste vicenda del nostro Stefano Cucchi, nell’ascoltare sui media che secondo i risultati preliminari dell’autopsia condotta sul corpo di George Floydd :”gli effetti combinati dell’essere bloccato dalla polizia, le sue preesistenti condizioni di salute (ipertensione arteriosa e problemi coronarici) e potenziali sostanze tossiche hanno contribuito alla sua morte“?

Questo voler ribaltare l’evidenza dei fatti, documentato da un video drammatico, e sostenere che Big Floyd non è morto né per asfissia né per strangolamento?

Insomma, si vuole accreditare l’idea che il povero Floyd a cui nel corso dell’arresto, lunedì sera, un agente gli aveva tenuto un ginocchio sul collo per nove minuti, durante i quali l’uomo aveva più volte ripetuto di “non riuscire a respirare“, prima di morire…..sarebbe morto a prescindere?

Giustamente, la famiglia di George Floyd (come altrettanto giustamente fece la famiglia del nostro Cucchi) contesta l’esito di questa autopsia e chiede che ne venga effettuata una seconda indipendente, nel mentre essa stessa allo scopo si è affidata al medico legale Michael Baden.

Perchè, come hanno dichiarato: “La famiglia non si fida di nulla che arriva dal dipartimento di polizia di Minneapolis – ha detto il legale Ben Crump – La verità l’abbiamo già vista“.

E come dargli torto. L’augurio è che alla verità ci si arrivi in tempi più rapidi del caso Cucchi, con conseguente minore strazio per i familiari della vittima di questa mala pianta razzista che in USA e non solo non si riesce ad estirpare.

Anche da noi si partì con degli accertamenti preliminari (che vennero negati persino all’avvocato della famiglia Cucchi) in cui si parlava di due fratture, oltre a un’insufficienza cardio circolatoria acuta e si sosteneva che non si poteva stabilire con certezza l’origine della morte, volendo evitare collegamenti con il pestaggio di cui fu oggetto nella caserma.

Sappiamo come è andata…..