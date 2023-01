Il carro della Bruna realizzato da donne, il podcast con Elena Mirimao

Dopo 633 edizioni, da quando Papa Urbano VI nel 1389, istituì la festa in onore di Maria Santissima della Bruna, patrona d Matera, il carro trionfale in legno e cartapesta sarà realizzato da donne. Quattro giovanissime artiste, avranno il compito di costruire il manufatto in cartapesta che sarà portato in processione il prossimo 2 luglio: Elena Mirimao, Annalisa Di Gioia, Luigina Bonamassa e Laura D’Ercole. Tema dell’edizione 2023 scelto dall’associazione Maria Ss. della Bruna, il vangelo di Giovanni ”Donna, ecco tuo figlio – Qualsiasi cosa vi dica, fatela – Dal mistero dell’Eucaristia ai ministeri della Chiesa”. Elena Mirimao nel podcast spiega come è nata l’idea di partecipare al concorso, del bozzetto decretato vincitore nella categoria professionisti e delle tavole che rappresenteranno le varie scene. Eccolo:

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.