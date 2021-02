La proposta, che riteniamo sia fattibile, è venuta – in occasione della cerimonia di scoprimento di una targa al concittadino Romeo Sarra- dal segretario della Fondazione ” Matera-Basilicata 2019” Giovanni Oliva, abituato come è a vedere le cose in un contesto di promozione internazionale delle risorse locali. E l’evento del G20, che il 29 di giugno, interesserà anche Matera con la presenza delle 36 delegazioni dei Ministeri degli Esteri è una occasione davvero ghiotta, per fare conoscere agli ospiti la cultura locale.



Come? Viste le prevedibili misure di sicurezza, situazioni da covid a parte, che caratterizzeranno quell’evento destinato – per la riunione plenaria – a svolgersi alla Cava del Sole, come accaduto – per esempio – per la inaugurazione dell’anno da capitale europea della cultura e poi per la presentazione del Padiglione Italia per Dubai 2020. In quella sede potrebbe essere esposto il carro realizzato nel 2011 dall’artista materano Michelangelo Pentasuglia per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.



Ricordiamo l’azione congiunta dell’Associazione Maria Santissima della Bruna e del Polo Museale con gli Enti locali, l’esposizione a novembre a Matera presso la fabbrica del carro e poi le tappe nazionali come quella di Torino, prima capitale del Regno dopo l’unificazione. Poi il ritorno in rimessa con proposte che si sono succedute, finanche quella di una esposizione permanente alla fabbrica del carro del rione Piccianello. Negli spazi in attesa di completamento progettuale… Giriamo la proposta a quanti si stanno interessando all’organizzazione, a cominciare dal sindaco Domenico Bennardi. Naturalmente che gli ospiti apprezzino anche il carro trionfale che attende, dall’anno della pandemia, di riprendere il ruolo che sappiamo durante la Festa del 2 Luglio. Su come e quando valutate, studiate. E non dimentichiamo che almeno una parte delle delegazioni straniere torneranno a Matera con famiglia e amici…