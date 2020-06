Per quest’anno a causa delle misure anti assembramento, imposte dai rischi di epidemia da virus a corona, il carro trionfale di cartapesta opera del giovane artigiano Eustachio Santochirico resterà ”confinato ” nella fabbrica-laboratorio del rione Piccianello. Ma la curiosità è tanta di sapere , pur in corso d’opera, quali forme, colori, suggestioni avrebbe stimolato il manufatto di cartapesta incentrato sul tema evangelico “Zaccheo, oggi devo fermarmi a casa tua. La Cattedrale casa di Dio tra le case degli uomini”.



E così in nove puntate dal 23 giugno al 1 luglio i filmati realizzati dal regista Geo Coretti della Blu Video, con la voce e i testi di Franco Moliterni , l’organizzazione di Guido Tortorelli , ci faranno assaporare un po’ di quella atmosfera – oggi silenziosa- che legano fede e tradizione del 2 luglio. Un lavoro reso possibile, come riportato nella schermata di coda, grazie alla Curia Arcivescovile di Matera-Irsina e il Comitato organizzatore Maria Santissima della Bruna. Il carro trionfale incompleto, certo, ma è un simbolo di rinascita e di fiducia nella ripresa verso la normalità dopo le limitazioni imposte dal coronavirus. Una visione in silenzio, con tanti primi piani dalla prua, alla prora alle scene centrali delle figure che saranno protagoniste di una ”uscita” attesa da tanti. Buona visione e se vi va condividete sulla pagina ufficiale fb della festa della Bruna all’indirizzo https://www.facebook.com/134344036641796/posts/2991929694216535/?vh=e&d

Alcune foto dagli screenshot