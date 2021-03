Il

Il Carnevale Montese tra i “Carnevali Storici d’Italia” . Lo rende noto attraverso una nota il sindaco Vincenzo Zito.

Nonostante la fase pandemica in atto, prosegue l’azione dell’Amministrazione Comunale nel valorizzare quanto più possibile la nostra Città, candidandola ad un prezioso riconoscimento che, non appena il tutto sarà passato, potremmo sfoggiare con orgoglio. Infatti, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo, prima dello scorporo dei due dicasteri effettuato dal nuovo Premier Mario Draghi, ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno inserito il Carnevale Montese tra i “Carnevali Storici d’Italia” (Individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e riparto delle risorse ai sensi dell’articolo 1, comma 369, della legge n. 160 del 2019). Un importante traguardo che, al di là dell’assegnazione economica, fa del nostro uno dei trentasei Carnevali Storici più importanti in Italia nell’anno 2020. L’individuazione è stata possibile grazie alla partecipazione ad un avviso del Mibact, preparato ed inviato dal Vice Sindaco Rocco Oliva, destinato al mantenimento ed alla valorizzazione delle tradizioni connesse all’evento carnevalesco.

E’ chiaro a tutti che il periodo che stiamo vivendo è molto difficile ma sono anche queste le notizie che servono a darci speranza ed a farci sentire ancor più uniti sotto la bandiera della nostra Città, proprio perché il Carnevale è patrimonio di tutti i montesi.