Il Capodanno in piazza a Matera con Coez e diretta con il Gruppo Norba

“Matera si prepara a salutare il nuovo anno con un evento di grande richiamo nazionale. La Giunta comunale ha approvato il programma dell’ultimo giorno del 2025, confermando la volontà di puntare con forza su eventi capaci di attrarre pubblico, valorizzare il territorio e rafforzare il brand “Matera” nel panorama turistico italiano e internazionale.

In una città ormai riconosciuta come meta turistica consolidata, forte dell’esperienza di Capitale Europea della Cultura 2019 e pronta ad essere Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, il Capodanno si conferma un appuntamento centrale nella strategia di promozione e animazione urbana. Sarà il rapper italiano Coez il protagonista della notte di San Silvestro, uno degli artisti più amati della scena pop-rap italiana, pronto a trasformare Piazza Vittorio Veneto in un grande palcoscenico a cielo aperto.” E’ quanto anticipato dall’amministrazione cvittadina con una nota in cui si aggiunge che “A completare il format della serata sarà il progetto speciale “Capodanno 2025 – Insieme nel 2026”, che prevede collegamenti in diretta dalla piazza di Matera, insieme ad altre piazze tra le più rappresentative della Puglia, all’interno della trasmissione di Capodanno di Telenorba e Teledue, a partire dalle ore 22, la conduzione dal vivo da parte di un presentatore delle emittenti Norba, dj set per accompagnare il pubblico fino al nuovo anno, unitamente a una campagna di comunicazione e promozione territoriale dedicata.” “Il Capodanno è un momento di grande partecipazione, capace di unire residenti e visitatori in un’unica grande piazza – sottolinea il Sindaco Antonio Nicoletti -. La scelta è ricaduta su artisti che daranno alla città visibilità nazionale, rafforzando il percorso che stiamo costruendo verso il 2026. Matera si rivolge ai giovani e torna ad essere viva, accogliente e protagonista, e con questo programma siamo nella direzione giusta”. “Il nostro obiettivo è offrire alla città e ai tanti turisti che giungeranno in città un Capodanno di qualità – aggiunge l’Assessora alla Cultura Simona Orsi -, capace di unire l’energia della musica contemporanea con una mirata strategia di promozione territoriale. Siamo certi che l’abbinamento tra un artista molto seguito e una importante media partnership regalerà a Matera un evento unico e indimenticabile. Matera deve continuare a crescere grazie anche ai grandi eventi”. Ulteriori dettagli sull’organizzazione della serata e sul programma completo saranno resi noti nelle prossime settimane.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.