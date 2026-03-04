“Il canto e l’ombra” al Prospettive Music Festival 2026

Sabato 7 marzo 2026, alle ore 20.00, nella suggestiva cornice di Palazzo Viceconte a Matera, l’Associazione Culturale “R. D’Ambrosio”, in collaborazione con il Lams Matera, presenta “Il canto e l’ombra”, un grande concerto orchestrale che vedrà protagonista l’Orchestra di Matera e della Basilicata insieme a due ospiti di rilievo internazionale: il violinista Vadim Tchijik e il direttore Nurhan Arman.

Il programma è concepito come un viaggio musicale tra luce e ombra, attraverso tre capolavori del repertorio: la “Serenata per archi” di Edward Elgar, il “Concerto per violino n. 3 in Sol maggiore” di Wolfgang Amadeus Mozart e la “Sinfonia n. 44 ‘Trauer’” di Franz Joseph Haydn. Un percorso di grande intensità espressiva, in cui il dialogo tra orchestra e solista si sviluppa tra eleganza, virtuosismo e profondità emotiva.

Vadim Tchijik, considerato tra i violinisti più autorevoli della sua generazione, svolge una brillante carriera internazionale come solista e camerista, esibendosi nelle principali sale europee, americane e asiatiche. È docente all’École Normale de Musique di Parigi e fondatore dell’ensemble “Les Virtuoses”. Nurhan Arman, direttore di fama internazionale, ha guidato orchestre in Europa, America e Asia ed è fondatore della Sinfonia Orchestra di Toronto, distinguendosi anche per un’intensa attività discografica e accademica.

L’Orchestra di Matera e della Basilicata, organismo “in house” dell’Associazione “R. D’Ambrosio”, è riconosciuta dal Ministero della Cultura e si caratterizza per un repertorio che spazia dal barocco al contemporaneo. Tra i traguardi più prestigiosi figura il Premio Abbiati 2019, assegnato per una produzione realizzata nell’ambito di Matera Capitale Europea della Cultura.

L’ingresso al concerto è di 5 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo [info@lamsmatera.it](mailto:info@lamsmatera.it) oppure inviare un messaggio WhatsApp al numero 0835 336213.