Il Campanaccio 2026: quando il suono diventa messaggio per le donne dell’Iran

Non esiste un’età, non esiste un modo, non esiste un abbigliamento giusto per la festa del Campanaccio. Il Campanaccio non si indossa: si vive. È ritmo prima ancora che suono, è uno stato dell’essere. Ognuno lo attraversa a modo proprio, lasciandosi travolgere da quel battere ipnotico di campane assordanti che, misteriosamente, smettono di essere rumore. Il rumore diventa suono, il suono diventa ritmo, il ritmo diventa certezza.

Ed è proprio da questa certezza che esplode, ogni anno, il Campanaccio di San Mauro Forte (MT): rito propiziatorio e scaramantico che si celebra a metà gennaio in onore di Sant’Antonio Abate, mescolando antiche tradizioni pagane legate alla terra e alla transumanza con elementi cristiani. Il fragore dei grandi campanacci da bestiame scaccia gli spiriti maligni, augura fertilità, buon raccolto e prosperità per l’anno nuovo, culminando in una sfilata libera e potente di suonatori di campane, convivialità e appartenenza.

Da poche ore si è conclusa l'edizione 2026 che anche quest'anno si è rivelata un'esplosione di gioia, identità e tradizione portata avanti con leggerezza, ma anche con profonda serietà. San Mauro Forte, adagiato sulla sua collina, si è vestito ancora una volta della festa più attesa, vissuta come un appuntamento sacro. Un rito capace di richiamare chi è partito lontano, chi ha lasciato il paese da anni. Non è Natale, non è Pasqua: è il Campanaccio che riporta a casa gli emigranti di San Mauro. Le radici chiamano, e lo fanno con il suono dei batacchi.

Il rito si svolge in modo cadenzato e collettivo. Le squadre di suonatori nascono per amicizia, affinità, contagio emotivo. Poi l’energia umana fa il resto. Ogni gruppo sceglie un “vestito”, un segno distintivo che è anche dichiarazione di appartenenza. Maschere fantastiche, cappotti a ruota, cappe e mantelli dei nostri avi si intrecciano con contaminazioni moderne: quest’anno i LED hanno illuminato grancasse e damigiane di vino nel buio del centro storico, fondendo passato e presente in un unico battito. C’è chi sceglie una testa di maiale, chi un giogo dei buoi, chi uno stendardo estroso: talismani che scandiscono il ritmo e raccontano storie.

E poi c’è chi sceglie di far sfilare molto di più. Come è accaduto quest’anno, quando una caposquadra di un gruppo tutto al femminile ha attraversato l’intera serata con le spalle avvolte dalla bandiera iraniana. Non un ornamento, ma un atto di vicinanza, memoria e resistenza. Un gesto semplice e potentissimo, capace di parlare senza bisogno di parole, coperto e allo stesso tempo amplificato dal suono delle campane.

Del resto, il Campanaccio è anche simbolo di riscatto. Oggi, sempre più chiaramente, è anche simbolo di emancipazione femminile. Fino a pochi anni fa questa festa era appannaggio esclusivo degli uomini; le donne restavano ai margini, spettatrici di un rito che sembrava non appartenerle. Oggi non più. Oggi quelle stesse campane pesano sulle loro spalle, scandiscono i loro passi, raccontano una presenza conquistata. È una piccola grande vittoria, ottenuta non con proclami ma a suon di campane. Un’emancipazione che nasce dal basso, dalla tradizione che si apre, dal rumore che diventa voce.

C’è chi esorcizza, chi scaccia energie negative, chi guarda in cielo pensando ai propri cari convinto che quel suono oltrepassi la linea terrestre, chi cerca la propria fortuna. Perché il Campanaccio è questo: un rito antico che nasce dal bisogno umano di creare connessioni ancestrali. È sorpresa, è scoperta, è forza del gruppo che si fa sacra, amore profano che si mescola all’amore sacro, legame con la folla, con il suono, con il vino locale che scorre a fiumi. Portare una campana da dieci chili per ore non è cosa semplice: serve passione, serve crederci, serve imparare a non sentire il peso.

E proprio da questo peso condiviso, dal ritmo che unisce e non distingue, arriva il messaggio più forte del Campanaccio 2026. Oltre ai rintocchi, oltre alla festa, oltre alla tradizione, resta il sentimento. Resta la consapevolezza che un rito antico può parlare al presente. Resta un auspicio che attraversa le strade di un piccolo paese lucano e arriva lontano: che ogni donna possa essere libera di scegliere, di esistere, di farsi sentire. Come il suono delle campane, che da secoli non chiede permesso per farsi ascoltare.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.