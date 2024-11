Il Caffè Sociologico strumento di discussione

Si chiama Caffè Sociologico e si colloca all’interno del Progetto di Promozione Caritas per l’animazione della comunità, denominato Zetema, sostenuto da Caritas Italiana.

Lo scopo del progetto Zetema è di sensibilizzare e accrescere nella comunità la consapevolezza dei fenomeni legati alla povertà soprattutto in questo tempo storico in cui il profilo della povertà e quindi la condizione del povero cambia nel tempo e nello spazio, parallelamente al variare del contesto in cui essa si sviluppa e si esplicita.

Nei giorni 24 novembre – 14 dicembre – 15 dicembre 2024rispettivamente a:

– il 24 novembre a Matera c/o la Mensa della Fraternità don Giovanni Mele in Via Cererie

– il 14 dicembre a Pisticci c/o la Parrocchia S. Antonio

– il 15 dicembre a Ferrandina c/o la Parrocchia S. Giovanni Battista

con inizio alle h 17:00 la Caritas Diocesana di Matera-Irsina promuove e realizza i CAFFE’ SOCIOLOGICI.

Uno strumento e modalità di discussione e progettazione partecipata attraverso il quale si coinvolge la comunità a riflettere intorno ad alcuni temi di carattere sociale (e culturale) per la condivisione di riflessioni e idee.

La metodologia del CAFFE’ SOCIOLOGICO nasce dal modello dei CAFFE’ LETTERARI: luoghi di ristoro in cui chi entrava, non solo lo faceva per gustarsi una tazza di caffè o altro, ma era mosso da un forte desiderio di far parte della realtà intellettuale del tempo: un’occasione buona per arricchirsi culturalmente e dare libero sfogo alla propria socialità.

La finalità è quella di sensibilizzare e accrescere nella comunità la consapevolezza sui fenomeni legati alla povertà.

Ma cosa si fa durante gli incontri?

A partire dai dati dell’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse della Caritas Diocesana, si cerca di stimolare la comunità a prendere coscienza dei fenomeni sulla e della povertà per far emergere piste di riflessione e di lavoro.

A CHI È RIVOLTO

✓ Operatori pastorali

✓ Operatori sociali

✓ Rappresentanti delle Istituzioni

✓ Cittadini

✓ Insegnanti