Dopo la festa della mamma, del papà, dei nonni, degli innamorati, divorziati e via elencando non potevamo che celebrare quelle ricorrenze, di taglio commerciale naturalmente, con una ottima tazza di caffè all’italiana. E il 1 ottobre, che nella Prima Repubblica segnava l’inizio dell’anno scolastico, è la giornata giusta perché un sorso mondiale. Lo facciamo con un esperto, il professor Antonio Malvasi, da Pisticci, e docente all’Istituto Alberghiero che nel recente passato ha realizzato interessanti iniziative sul tema sfatando luoghi comuni per un corretta cultura del caffè. Gli siamo grati, attraverso una intervista da ‘’50 chicchi’’ e passa….che riportiamo integralmente. Quanto a noi restiamo fedeli alla ‘moca’’, la caffettiera di casa, da due tazze, con quell’aroma che riempie la casa e l’anima. E poi ‘’più lo mandi giù e più ti tira su’’, come recitava in un noto spot Nino Manfredi. E potremmo continuare lasciando la cialda e le tisane (è la parola giusta) all’americana che proprio non ci convincono, perché senza ‘né amore e né sapore’’. Caffè italiano, all’italiana e con la miscela giusta, macinando in casa i chicchi di caffè. Altra epoca. ‘Na tazzulella e cafè’’ cantava Pino Daniele nell’atmosfera di un blues napoletano. E la cosa porta al grande Eduardo con la sua ‘Napoletana’’. Ma prima di prepararne una tazza, di primo mattino, o quando vi pare, vi invitiamo a leggere e a condividere l’intervista con Antonio Malvasi ‘’il professore del Caffè’’. Passate parola, condividete e fate condividere…



L’INTERVISTA

Il caffè espresso: è solo amaro? Si beve con lo zucchero? Si accompagna con l’acqua?

Sfatiamo una serie di miti sulla bevanda più amata dagli italiani.

Eppur l’abbiamo inventato noi italiani e sembrerebbe, a detta degli esperti, che siamo i peggiori assaggiatori del nostro amato espresso.

Per delucidare il campo, abbiamo interpellato, un esperto tutto nostrano, il prof. Antonio Malvasi, pisticcese, docente dell’istituto alberghiero e assaggiatore professionista di caffè e di prodotti alimentari.

Beviamo l’espresso come se fosse una medicina! Sadicamente distruggiamo, in pochi secondi, un’opera d’arte del produttore, del tostatore e del barista, rifiutandoci di voler vagliare i tanti piaceri che l’espresso ci può donare. Addirittura, non sappiamo neanche chiamarlo con il suo giusto nome! Quando siamo dinanzi al bancone continuiamo a chiamarlo “caffè”. Attenzione ciò che beviamo è puro caffè, ma il metodo di estrazione del caffè varia, quello che noi chiamiamo al bar caffè, si chiama “Espresso”. Non ci credete? Passate il confine, provate a chiedere un caffè in Svizzera o in Austria e vedrete che cosa vi serviranno (quella che noi “erroneamente” chiamiamo acqua sporca). Il caffè è una pianta, un frutto e un seme che viene sapientemente tostato. Una volta tostato sarà macinato e poi estratto. I metodi per trasformare un corpo solido in una bevanda sono diversi: la Moka (la nostra amata caffettiera), la cuccumella napoletana, il filter coffee e tanti altri metodi, tra i quali c’è l’espresso. Ecco perché recandoci al bar, non dobbiamo chiedere un caffè, ma un espresso che rappresenta il metodo d’estrazione che gradiamo bere il nostro caffè.



Professor Malvasi, vogliamo chiarire se l’espresso si beve con o senza zucchero?

Per chi è esperto o vuole iniziare ad apprezzare questo prodotto, il mio suggerimento è quello di evitare di bere l’espresso con lo zucchero. Per due semplici motivi: sotto il risaputo aspetto salutistico e sulla purezza del prodotto. Quando beviamo un espresso in tazzina ci sono circa 1,5 grammi di caffè disciolto in acqua calda, dei 7 grammi utilizzati. Una bustina di zucchero contiene all’incirca 4-5 grammi; disciolta nella bevanda calda giungiamo a circa 3 g di zucchero. Ora la domanda è consequenziale: in tazzina troviamo più zucchero o più caffè? Più zucchero! Pertanto, non beviamo più un espresso, ma stiamo sorseggiando una bevanda a base di zucchero aromatizzata al caffè.

In aggiunta, lo zucchero copre i difetti del caffè e quei pochi pregi vengono annientati; ecco perché lo zucchero è largamente usato per edulcorare un caffè esageratamente da amaro in dolce. Un caffè solo amaro è un caffè di scarsa qualità o estratto male e spesso oltre a risultare molto amaro e anche astringente, con cattivi odore di gomma e di cenere. Attenzione l’espresso al palato non è solo amaro, ma anche acido e dolce. Dovrà essere bilanciato e rotondo in bocca in maniera tale da evitare l’uso ingiustificato dello zucchero che copre l’eccessivo amaro di un espresso scadente e i pregi sensoriali di un buon caffè.

Cosa ci dice sull’abitudine di accompagnare l’espresso con un bicchiere d’acqua?

Abitudine esclusiva del nostro meridione, buona abitudine, ma se svolta con criterio. L’acqua va bevuta prima dell’assaggio dell’espresso, per diversi motivi: per pulire la bocca da altri residui di cibo assaggiati precedentemente, per preparare i reni agli effetti diuretici stimolati dal caffè e cosi via. Se l’acqua viene bevuta dopo l’assaggio dell’espresso nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di un espresso scadente che lascia in bocca un cattivo after taste.

Attenzione al servizio dell’acqua: meglio naturale, meglio a temperatura ambiente e in piccole quantità.



Professor Malvasi nel nostro territorio può suggerisci un caffè di buona qualità.

Buon espresso a tutti. Ma senza zucche