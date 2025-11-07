Il Caciocavallo Silano DOP protagonista su La7 nel programma “Amarsi un po’”

Il Caciocavallo Silano DOP sarà protagonista domenica 7 novembre su La7, all’interno del programma “Amarsi un po’”, nella rubrica “Tasty” dedicata ai sapori autentici del territorio italiano.

La puntata offrirà l’occasione di approfondire la storia, la tradizione e l’unicità di uno dei formaggi più rappresentativi del patrimonio agroalimentare del Mezzogiorno. Attraverso immagini, racconti e testimonianze, il pubblico potrà scoprire da vicino le caratteristiche che rendono il Caciocavallo Silano DOP un’eccellenza riconosciuta e tutelata a livello europeo.

Prodotto secondo antiche tecniche artigianali e fortemente legato al suo territorio d’origine, il Caciocavallo Silano DOP è simbolo di qualità, autenticità e tradizione, elementi che continuano a contraddistinguere la filiera e il lavoro dei produttori aderenti al Consorzio di Tutela. L’appuntamento è, dunque, per Domenica 7 novembre, ore 10:10 su La7 per il programma “Amarsi un po’”.



Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.