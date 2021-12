“Il cacciatore di fiabe” al castello di Bernalda con una mostra sulle fiabe a cura di Anna Elena Viggiano.

L’idea della mostra su Giambattista Basile nasce perchè anche se di origini campane, il Basile si recò

più volte in Lucania: prima nel 1621-22 alla corte dei Caracciolo (fu anche governatore nelle terre di

Lagolibero) e successivamente quando, nei suoi ultimi anni di vita, fece parte della corte del duca

d’Acerenza.

Durante questi soggiorni pare che, affascinato da borghi, foreste e castelli della misteriosa Basilicata,

scrivesse quello che ancora oggi viene considerato il libro “madre” di tutte le fiabe: LO CUNTO DE LI

CUNTI. L’ipotesi è che il Basile abbia trascritto in esso tutta la tradizione orale raccolta nel suo

peregrinare, e che in quei paesaggi abbia ambientato le sue storie.

Nel 2015 Anna Elena Viggiano decide di organizzare una collettiva d’arte per dar voce a tutti quei

racconti: nasce così il progetto “Il cacciatore di fiabe – Il Basile e la Basilicata”.

Il cacciatore diventa cacciatrice, le escursioni che la Viggiano compie quotidianamente per lavoro,

muovendosi in ambito turistico-promozionale, la portano ad immaginare un progetto culturale

itinerante, che adesso approda – dal 15 dicembre al 9 gennaio – al Castello di Bernalda, parte di una più

ampia collettiva d’arte che vede numerosi artisti e creativi lucani e gode del patrocinio dell’Assessorato

alla Cultura del comune di Bernalda-Metaponto (MT), che con questa iniziativa si fregia della rinascita

culturale del Castello.

Intento del progetto “Il cacciatore di fiabe” è innanzitutto quello di riscoprire la fiaba, tra parola e

immagini. È anche vero che molti, la stragrande maggioranza di lettori, non conoscono le vere fiabe,

ossia non le conoscono nella loro versione integrale. Quando si pronuncia la parola “fiaba”, ecco che

nell’immaginario iconico di tutti compare Disney il quale rappresenta, invece, la morte della stessa.

Basta mettere a confronto le favole del Basile e quelle di Disney per capire come quest’ultimo abbia

compiuto un processo di snaturamento delle fiabe originali davvero inaccettabile.

Potremmo fare così: mettiamo da parte principesse leggiadre, streghe affascinanti e principi azzurri e,

nei prossimi giorni, rechiamoci al Castello di Bernalda. La fiaba è una narrazione per tutti, basta capirne

la vera essenza. E gli artisti chiamati a rappresentare quest’essenza hanno fatto davvero un lavoro

straordinario. Tra l’altro, le illustrazioni sono importantissime nella fiaba, aiutano ad entrarci dentro,

generano emozioni più forti, spesso generano conflitti, sfide. Come lo splendido manifesto della

mostra, a cura del fotografo e visual artist Paolo De Novi.

Quattro storie – Petrosinella, Sole Luna e Talia, Ninnillo e Ninnella, La cerva fatata – hanno ispirato

Anna Troyli, Barbara Burzo, Federica Rispoli, Mariateresa Scaringello, Mirella Bitetti, Angela Capurso,

Arcangelo D’Alessandro, Gabriella Rodia, Magda Raspatelli, Maria Grazia Tarulli, Nino Oriolo, Principia

Bruna Rosco, Anna Mero, Eleonora Galli, Franco Carella, Gaetano Carriero, Nilde Mastrosimone de

Troyli, Silvia Monacelli. A loro va il nostro grazie per aver saputo raccontare in maniera originale e unica

le favole senza tempo di Giambattista Basile.

Arch. Tiziana Visconti