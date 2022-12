Il Buona Natale alla Città dall’IC Pascoli di Matera

“Benvenuti da tutti noi dell’Istituto Comprensivo Pascoli di Matera. Noi ragazzi, attraverso canti e balli, vogliamo augurarvi e trasmettervi un piccolo momento di serenità e soprattutto di condivisione di affetto, che è il vero significato del Natale. La lunga pausa causata dalla pandemia, purtroppo non ha portato molta gente a cogliere il vero senso del messaggio natalizio e la ripresa di alcuni valori come la solidarietà, la pace nella nostra quotidianità e l’amore senza egoismi ed interessi. Noi, nel nostro piccolo, vogliamo donarvi un’atmosfera un tantino originale e soprattutto ricordarvi che stare insieme, condividere, aiutare è bello e soprattutto aiuta a vivere meglio. Buon Natale dall’IC Pascoli e che sia realmente un Natale di Pace. Auguri.” E’ questo il messaggio augurale letto alla sosta nelle piazze della città dove, nel pomeriggio del 21 dicembre, il gioioso corteo “Christmas carols” ha fatto sosta dopo essere partito dalla sede dell’I.C. Pascoli: piazzetta Pascoli, dopo aver effettuato soste in piazza Sinisgalli, presso la villa comunale e in piazza Vittorio Veneto. Una trentina gli alunni che hanno percorso le strade a festa della città, recitando, danzando (sulle note di All i want for Christmas is you) e cantando (gli intramontabili O Tannenbaum, we wish you a merry Christmas, Adele Fideles, Astro del ciel), incantando e coinvolgendo i passanti. Con i suggestivi Christmas carols, ideati e coordinati dalla professoressa Cristina Grieco e realizzati con l’intervento attivo dei diversi docenti ed il particolare contributo di Rosanna Bianco e Cristiana Fontanarosa, l’I.C. Pascoli ha voluto trasmettere e condividere un momento di serenità, di pace e di affetto, cogliendo appieno significato del Natale. L’IC Pascoli è anche presente in questi giorni con i suoi alunni al mercatino di beneficenza in Piazza Vittorio Veneto, di fronte alla casa di Babbo natale, dove è possibile acquistare i loro lavori e contribuire così al successo di questa ulteriore meritevole iniziativa.

