“Le categorie di persone che in questi mesi hanno tenuto in piedi il paese sono diverse: medici, infermieri, forze dell’ordine, pubblici dipendenti, operatori ecologici, ma anche gli addetti alla vendita, agricoltori.”

Inizia così il messaggio che il sindaco di Ginosa Vito Parisi ha diffuso in occasione della festa del lavoro. Nello stesso si legge ancora:

“Uomini e donne che sin da marzo non hanno mai smesso di lavorare e rimanere in prima linea per salvaguardare la nostra salute e garantire i servizi essenziali.

In uno dei momenti più tristi della nostra storia, hanno fatto funzionare il “sistema Paese”.

L’1 maggio è questo!

E in occasione della Festa dei Lavoratori, vorrei che il pensiero di tutti andasse a loro che, mettendo a repentaglio la propria incolumità e quella della propria famiglia nel momento in cui fanno ritorno a casa, tutelano la nostra.

Molti non dormono nemmeno più presso le rispettive abitazioni per garantire la sicurezza di moglie e figli.

A loro deve ancora una volta andare il nostro più sentito ringraziamento, ma non credo che basti.

Ritengo che sarà necessario prendere delle decisioni importanti per remunerare adeguatamente queste persone e tutelarli con degli orari idonei.

Personalmente, ad esempio, penso che la domenica debba essere un giorno di riposo, da dedicare a se stessi e alle persone a cui si tiene di più.

Un’importante riflessione va fatta sul Reddito di Cittadinanza, che ha permesso in un momento come questo di aiutare milioni di italiani.

Esso andrebbe sicuramente potenziato e adeguato alla situazione attuale.

Ci sono delle opportunità dovute alla “rivoluzione digitale” da cogliere per dare delle risposte concrete.

Il “lavoro agile” è uno dei tanti strumenti da utilizzare.

Infine per il Meridione credo che sarà necessario sfruttare le opportunità dei tanti ragazzi che sono rientrati a casa, probabilmente perchè si sentivano più a sicuro qui, ma che lavoravano al nord Italia o all’estero. Sono portatori di conoscenze necessarie e importanti per il rilanciare i nostri territori.

Serve coraggio, ma questi cambiamenti saranno necessari per la ripartenza.

Io sono fiducioso.

Ginosa e Marina di Ginosa ripartiranno, l’Italia ripartirà.

Buona Festa dei Lavoratori!”