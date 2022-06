Il bue di Matera a colori? Perchè no

Se serve a favorire confronto, riflessioni, partecipazione, spinte creative il Bue di Matera, per quelle occasioni, vesta pure la livrea policroma. Fermo restando che l’Arma della città con il ”Bos Lassus figit pedem…” con i colori bianchi azzurri mantiene quella storica plasticità che gli è riconosciuta. La comparsa dello scalpitante simbolo del Bue policromo su carta intestata del Comune, per la presentazione dello spazio multifunzionale del rione Spine Bianche con il centro per il laboratorio urbano (Luc), la biblioteca Leonardo Sacco e la sede del comitato di quartiere , è stata l’occasione per incuriosire . E per portare avanti un progetto , come hanno ricordato il sindaco Domenico Bennardi e l’assessora alla città e al territorio Rosa Nicoletti, che potrebbe essere approfondito e messo a punto proprio all’interno degli Spazi polifunzionali della struttura di quartiere. Bene. Il bue policromo ricorda di primo acchito le stampe, in sezioni e quarti esplicative, presenti nelle macellerie, e la ”carica” di un toro pronto a caricare. La città ha bisogno di dinamismo. E’ un buon punto di partenza.Nella Prima Repubblica, seconda giunta guidata da Francesco Saverio Acito, e assessore alla cultura Nicola Rizzi, si era provato a riprendere una rilettura del ” Bue” per conferirgli maggiore tonicità. Ci provarono i ragazzi delle scuole, storici con la ripresa di proposte del passato e il consigliere comunale Giovanni Limite, artista, che ritoccò il ”bue” presente nel cimitero di via IV Novembre. Ora tocca al colore…