Non è certamente utile alla situazione che sta destando sempre più preoccupazione ai cittadini e a chi li amministra, la allucinante vicenda della diffusione diffusione della notizia di un caso di positività a Montescaglioso …..che però non c’era.

Si è trattato -è stato spiegato- di “un refuso nel conteggio” dei dati di un altro comune, ma qualcuno la notizia l’ha fatta filtrare in una corsa incomprensibile a chi la spara prima.

E’ stata la ferma presa posizione del Sindaco Zito che dopo aver appreso la notizia dalla TGR serale ha scritto e diffuso questa nota:

“Apprendiamo, ancora una volta, di un nuovo caso di positività nella nostra Comunità direttamente dagli organi di informazione, in questo caso Tg3 Basilicata.

È vergognoso che tali notizie siano date e diffuse dalla Task Force ancor prima che sia informato il Primo Cittadino, autorità sanitaria locale, ai sensi degli artt. 33 3° comma della L.N. 833/78, nonché ai sensi dell’art. 50 comma 5° T.U.E.L. (Testo Unico Enti Locali).

È importante, infatti, che prima che si diffondino certe news, il Sindaco abbia la possibilità di approfondire il singolo caso per predisporre in urgenza il Protocollo Sanitario di Protezione sia per l’interessato che per la famiglia e per tutti i cittadini.

È grave che la Task Force preferisca lo scoop e la “corsa alla notizia” piuttosto che lavorare per garantire nell’immediatezza la salute della popolazione, che viene prima di ogni cosa.

Domattina sarà inoltrata formale nota di protesta, per il mancato rispetto Istituzionale, al Presidente della Giunta Regionale Vito Bardi, al Responsabile della Task Force Ernesto Esposito e, per conoscenza, all’Assessore Rocco Leone.

Nel concludere, tranquillizziamo tutti i cittadini montesi che, non appena ci saranno confermate notizie ufficiali, sarà data ampia informazione come si è sempre fatto in questi mesi nella massima trasparenza.”

IL SINDACO

Vincenzo ZITO

…dopo qualche tempo la vicenda si è sgonfiata, rivelandosi infondata così come ha riferito sempre il primo cittadino montese:

“Come comunicato pochi minuti fa, è immediatamente sortita la nota di protesta rivolta alla Task Force Regionale. L’Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica di Matera, sempre corretto ed attento, ha prontamente contattato il Sindaco e si è constatato che NESSUN CASO interessa la nostra Comunità ma si è trattato di un refuso nel conteggio che ha interessato la vicina Città di Bernalda. Questo dimostra ancor più quanto sia importante dare dati certi evitando che “la fuga di notizie” non si traduca come per il detto della “gatta frettolosa”.

Invitiamo, dunque, la Task Force a fare maggior attenzione evitando in futuro di creare allarmismo tra i cittadini.”