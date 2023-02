Il bolide di San Valentino…dal Cosmo un “segno” per Matera

Evento di portata internazionale, destinato a fare scuola e a finire negli annali di una ricerca appena cominciata. Del resto gli scienziati non hanno fretta e lavorano con pazienza a riscontri, approfondimenti su quanto avvenuto con il rinvenimento dei frammenti di meteorite nella notte di San Valentino…una anticipazione di quello sciame che ogni anno attendiamo di vedere, per esprimere un desiderio, il 10 agosto nota come ”Notte di San Lorenzo”. E un’altra piacevole sorpresa è arrivata nel pomeriggio di di domenica 19 febbraio , con il rinvenimento di un altro frammento di meteorite finito sul pavimento dell’ abitazione della famiglia Losignore, nella zona nord di Matera, il 14 febbraio scorso . L’annuncio a nel corso di una conferenza stampa convocata in Municipio, e presieduta dal sindaco Domenico Bennardi, a cui hanno partecipato tra gli altri Giovanni Pratesi per l’Università di Firenze, Dario Barghini e Carmelo Falco di Rete Prisma.



Il reperto è stato rinvenuto nelle pertinenze dell’abitazione da Silvia Padilla con un magnete,insieme a Pierluigi Cox dell’associazione ternana astrofili. Quasi un segno del Patrono degli Innamorati, visto che Terni è devota al Santo. Amore per la scienza ripagato, con due giovani- Silvia e Pierluigi- che si dedicano con passione a questo tipo di studi. Il frammento Eè, per consistenza, il pù grande tra quelli ritrovati (intorno ai 10 grammi all’incirca ) tra i 100 di dimensioni diverse raccolti per complessivi 70 grammi. Dimensioni che vanno da pochi micron a 2-3 grammi . Ma ora viene l’impegno che dovrà dare risposte ai tanti ” Perchè?” sull’origine di quel corpo celeste, giunto sulla terra a una velocità di 300 chilometri orari. Gli esperti , infatti, hanno annunciato , un iter di analisi e di indagine, che durerà un anno e coinvolgerà organismi scientifici nazionali e internazionali. I frammenti raggiungeranno il laboratorio scientifico del Gran Sasso d’italia, per misurare gli isotopi.



Saranno effettuate anche indagini petrografiche e di microscopia ottica (il frammento di meteorite sarà tagliato in uno strato sottilissimo) ed elettronico. Sarà coinvolta anche la Open University (Inghilterra) per le indagini con isotopi a ossigeno. La certificazione dell’organismo internazionale (meteor academy) giungerà a conclusione dell’analisi dei risultati. ” Noi ci attendiamo informazione importanti -ha detto il professor Giovanni Pratesi-i che riguardano le origini e lo sviluppo del nostro sistema Il materiale è interessante e in quantità sufficiente per condurre tutte le analisi necessarie”. Del resto ogni meteorite ha una storia peculiare e i frammenti di Matera lo sono certamente. Merito di un lavoro di rete, che ha coinvolto una intera città: dai Vigili del Fuoco alla Polizia di Stato e Municipale, dalla Lega per l’ambiente alla Protezione civile. Carmelo Falco di rete Prisma ha parlato di un ritrovamento eccezionale, avvenuto a poche ore dall’avvistamento del meteorite. ”E’ stato un evento eccezionale – ha detto Falco. Una grande ricerca, fruttuosa. Ci sono stati tre ritrovamenti di frammenti interessanti, uno dei fratelli Losignore, il secondo l’ ho fatto personalmente e il terzo dei giovani dell’associazione astrofili di Terni. La ricerca potrebbe continuare ma ci riteniamo ampiamente soddisfatto del ritrovamento” . Citiamo anche i rappresentati di associazione di appassionati di Castellana Grotte e di Pisticci, che hanno seguito l’arrivo della meteorite in tempo reale. E non è escluso che Matera, come Castellana, possa ospitare una ”antenna” di monitoraggio della Rete Prisma . Il sindaco ha confermato la disponibilità a collocarla sulla terrazza del Municipio .



Merito anche di due giovani materani, i fratelli Giuseppe e Gianfranco Losignore, che con lungimiranza e tanta umiltà, nel valutare il fenomeno scientifico, hanno consentito di fare di Matera – in questi giorni- il riferimento internazionale di una storia appena cominciata.

” Un evento eccezionale perchè è stato il bolide di San Valentino a trovare noi…” Cosi ha commentato Giuseppe Losignore, che con il fratello Gianfranco, ha rinvenuto nei giorni scorsi il frammento di mateorite, che aveva colpito un pannello solare e una piastrella l’abitazione dei genitori, tra le contrade Rondinelle e Serra Paducci. ” I nostri genitori – ha ricordato Giuseppe Losignore, appassionato di astronomia- hanno avvertito un botto nella serata del 14 febbraio, ma non ci hanno fatto caso. E’ stato successivamente che ho notato il pannello fotovoltaico in frantumi e il taglio su una piastrella in gres porcellanato, materiale ultraresistente, che è difficile da intaccare. Poi ho trovato i frammenti, di dimensioni diverse, sbruciacchiati e dalla lucentezza metallica. Ho pensato che dovesse essere qualcosa di importante. E mi sono attivato contattando la Rete Prisma, il dottor Carmelo Falco che ci ha raggiunti e ha confermato quanto immaginavamo”.Gli ha fatto eco il fratello Gianfranco, consigliere comunale pentastellato, da oggi ”assessore alle stelle” sul campo e nello spazio. Lui comunque, mantiene i piedi per terra, e a lavorare tra i ”colori” dell’attività commerciale insieme al fratello Pino. ” Si trattava di materiale extraterrestre – ha affermato – giunto a Matera, una terra dalla storia millenaria. Il ritrovamento contribuirà a far conoscere le origini della Terra. Per noi è un evento indimenticabile e appassionante,che non è ancora finito”.



Un evento eccezionale è stato evidenziato anche da Dario Barghini dell’Università di Firenze, che ha visto dal 14 al 16 febbraio la individuazione di frammenti oltre che a Matera, anche in Francia e negli Stati Uniti. ”Sono eventi rari – ha detto- e quello della caduta di frammenti di meteoriti in tre giorni consecutivi è davvero unico. A Matera è quello di San Valentino”. E a Matera potrebbe essere dedicata oltre alla scoperta anche un corpo celeste, dopo che si sarà concluso l’iter degli esami di laboratorio. Ma si guarda oltre. Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, nell’evidenziare la portata dell’evento scientifico ha fatto riferimento a un percorso di valorizzazione della scoperta, utilizzando le potenzialità del ”Planetario” realizzato presso il Centro di geodesia spaziale ” Giuseppe Colombo” , che è il luogo ideale per farlo, o di quanto si sta facendo con il restauro fossile della ”Balena Giuliana” presso il Museo nazionale. Nel frattempo la città contribuirà ad ”abbassare le luci” con un progetto annunciato nelle scorse settimane. Servirà a ridurre l’inquinamento luminoso e a migliorare l’avvistamento di astri, pianeti e satelliti che potrebbero portare i nomi di Matera e di Losignore. Occhio puntati al cielo…



MATERA 20 febbraio 2023 – È l’asteroide dei primati, quello caduto nel pomeriggio di San Valentino nelle campagne di Matera nord, proprio sul balcone di casa dei fratelli Pino e Gianfranco Losignore. Un evento straordinario, perché i frammenti recuperati sono assolutamente incontaminati, come fossero stati prelevati direttamente nello spazio. Merito del caso, perché sono caduti sul balcone e non a terra, merito dei fratelli Losignore che li hanno recuperati in modo “asettico”. Un evento che, con questi contorni, è avvenuto circa 100 anni fa l’ultima volta e permetterà ai ricercatori di capire tanto di più sulle origini dello spazio, databili circa 4,5 miliardi di anni fa. Un evento unico per la natura del materiale recuperato e perché incardinato in altri due episodi simili e consecutivi, avvenuti il 13 febbraio in Francia e il 15 in Texas. Al momento non ci sarebbe alcun collegamento tra le tre “cadute”, ma gli studiosi non escludono nulla. Ora servirà circa un anno per poter comprendere cosa nascondono questi frammenti del bolide di San Valentino, poi i ricercatori hanno già anticipato che sarà battezzato “Matera”, in onore della città dei Sassi che tanto ha fatto per agevolarne il recupero e la perfetta conservazione. Il percorso sarà accompagnato da una serie di eventi scientifici e divulgativi, che la rete “Prisma” (una sorta di osservatorio da terra degli asteroidi in caduta), organizzerà nei prossimi mesi a Matera. Ora la priorità sarà della ricerca, perché si tratta di un materiale molto delicato e friabile, quindi sarà di vitale importanza procedere in modo tempestivo. Dopo il ritrovamento del meteorite Cavezzo, avvenuto ai primi di gennaio del 2020, i calcoli eseguiti dagli hanno fatto nuovamente centro, stavolta indicando nella zona Nord di Matera. Quindi, questa è la seconda meteorite italiana, dopo quella di Cavezzo avvenuto ai primi di gennaio del 2020, ritrovata con un metodo sistematico, ovvero in modo programmato e scientifico grazie ai calcoli degli esperti della rete Prisma. Un’ultima curiosità: L’ultimo pezzo più consistente (ma meno pregiato perché contaminato da terreno), caduto nei pressi dell’abitazione dei Losignore, è stato trovato da Pierluigi Cox e Silvia Padilla dell’Associazione astrofili di Terni, ovvero la città di San Valentino: l’ennesima curiosa coincidenza!



Ricostruiamo brevemente i fatti:

Lo scorso 14 febbraio, infatti, verso le sette di sera, un bolide luminoso era stato osservato da numerosi testimoni solcare il cielo della Puglia e della Basilicata, fra i quali tre “occhi” elettronici delle camere di Castellana Grotte, Tricase e Vasto appartenenti alla rete Prisma, un network di una sessantina di camere sparse sul territorio italiano.

Un progetto coordinato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)

Grazie a queste informazioni, già nel pomeriggio di mercoledì 15 febbraio era stato possibile tracciare lo strewn field, cioè l’area di possibile caduta al suolo di frammenti del corpo celeste progenitore.

“Cercare a Nord di Matera”, avevano indicato gli esperti di Prisma.

Subito era scattato l’avviso ai mezzi di comunicazione e alla popolazione locale ed ecco che lo stesso giorno, sul balcone dell’abitazione dei genitori di Gianfranco e Pino Losignore, fra Contrada Rondinelle e Contrada Serra Paducci (periferia nord del capoluogo della Basilicata), alcuni sassi hanno attirato l’attenzione dei due fratelli. Anche perché gli anziani genitori avevano udito un forte botto la sera precedente proveniente dall’esterno.

Finora sono stati recuperati oltre 70 grammi in 12 frammenti principali e decine di frammenti più piccoli. La meteorite, secondo i calcoli di Prisma, è caduta con una velocità di circa 300 km/h e in effetti nell’impatto ha scheggiato una piastrella del balcone che corre lungo il perimetro dell’abitazione.

I frammenti sono stati consegnati sabato 18 febbraio, nelle mani del dottor Carmelo Falco, rappresentante del Project Office della rete Prisma e associato Inaf, subito accorso in loco per coordinare le ricerche. Che adesso continueranno con nuovo vigore, irrobustito dal ritrovamento, alla ricerca di altri eventuali campioni sopravvissuti all’attraversamento dell’atmosfera. Nel mentre, il materiale già recuperato verrà presto sottoposto ad analisi particolareggiate per determinare composizione chimica, mineralogia e caratteristiche petrografiche utili alla classificazione della meteorite appena ritrovata.

Le meteoriti, hanno attraversato quasi inalterate i circa 4,5 miliardi di anni dalla formazione del nostro Sistema Solare e ritrovarne una appena caduta come quella rinvenuta a Matera aiuta moltissimo gli scienziati a ricostruire le tappe che hanno portato alla formazione dei pianeti, Terra compresa.

