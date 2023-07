Il Bolero di Ravel a Palazzo Lanfranchi

Lunedi 24 luglio, ore 21.00, nel Terrazzo Palazzo Lanfranchi, terzo appuntamento del Matera Festival – “Museo in Sinfonia” con il “BOLERO DI RAVEL” che vedrà protagonista l’Orchestra Giovanile della Magna Grecia, diretta dal M° Giuseppe La Malfa.

“L’Orchestra Giovanile della Magna Grecia – ha dichiarato il M° Piero Romano, direttore artistico ICO Magna Grecia – è una risorsa preziosissima, perché punta tutto sul valore artistico di giovani musicisti. Questi concerti hanno lo scopo di potenziare le loro capacità, affinare e migliorare un talento indiscusso. Un sentito ringraziamento va rivolto alla Fondazione Marco Motolese e alla Fondazione Taranto 25 che sostengono con grande partecipazione il progetto Orchestra Giovanile della Magna Grecia”.

“Ogni volta che dirigo l’Orchestra Giovanile della Magna Grecia – dice il M° Giuseppe La Malfa – ho un impulso di gioia, che va intensificandosi nel lavoro di preparazione che svolgo con i ragazzi. Leggo nei loro occhi una grande volontà nel voler far bene, nello studiare, un impegno costante che li porterà a raggiungere risultati musicali eccellenti”.

MATERA FESTIVAL – “Museo in Sinfonia” è organizzato da Orchestra Magna Grecia e Basilicata Circuito Musicale, in collaborazione con Museo Nazionale di Matera, con il patrocinio del Ministero della Cultura, Regione Basilicata e Comune di Matera e il prezioso supporto di partner privati che da sempre sostengono le attività artistiche e culturali dell’Orchestra Magna Grecia: Grieco Abbigliamento, Bawer, De Angelis Bus, Italcementi, IP F.lli Gaudiano, Farmacia D’Aria.

Il “Boléro” fu scritto da Maurice Ravel nel 1928, composto come musica da balletto per Ida Rubinstein, danzatrice e celebrità della Parigi della “belle époque”, che voleva mettere in scena un balletto dalle atmosfere spagnoleggianti e successivamente divenuto celebre come brano sinfonico strumentale. La logica compositiva è essenziale: i temi si ripetono in modo ossessivo, ipnotico, catartico. Ravel dà il meglio di sé nella gestione delle dinamiche orchestrali, con una alternanza delle sonorità di grande suggestione, poggiata sulla aggiunta o sottrazione di strumenti.