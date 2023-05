Il bluff di Bardi, Fanelli, Pulvirenti! Montgomery ha solo detto: “dottoresse gentilissime”

Deve essere il segno della disperazione in cui si versa per gli innumerevoli giudizi consolidati sulla pessima gestione della sanità lucana ed in particolare del nosocomio materano, per cui ci si attacca a qualsiasi appiglio per tentare di fermare il continuo scivolamento e per affermare che cosi non è. E’ quanto emerge dalla lettura del comunicato stampa diffuso nel primo pomeriggio dalla Regione Basilicata con cui, con molta enfasi si afferma che “Robert Montgomery elogia l’Ospedale di Matera“. Con il direttore generale dell’Asm, Sabrina Pulvirenti che dichiara: “Siamo felici di leggere le parole di un monumento della medicina mondiale come l’americano Robert Montgomery che ha elogiato l’ospedale di Matera e la professionalità dei nostri medici e sanitari. Un riconoscimento inaspettato e quindi ancora più importante“. E a seguire il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi che aggiunge: “I complimenti di un luminare come Montgomery rendono onore ai medici e ai sanitari dell’ospedale di Matera, troppo spesso nel mirino di un’aggressione politica e propagandistica. Il medico americano riporta tutto alla giusta dimensione, ma soprattutto gratifica il lavoro delle donne e degli uomini che ogni giorno garantiscono cure e servizi a Matera e provincia, in questo caso anche a chi viene a Matera per turismo. Bisogna essere orgogliosi della nostra sanità e intanto ringraziamo il professor Montgomery”. Con l’assessore alla Salute della Regione Basilicata e vicepresidente della giunta regionale, Francesco Fanelli, a chiosare: “l’esperienza di Robert Montgomery dona nuova luce all’impegno, alla dedizione e alla professionalità di chi lavora presso l’Ospedale di Matera, che rendono lustro alla nostra regione e all’Italia intera. Siamo fieri dei nostri medici e dei nostri sanitari“.” Ma non devono aver letto evidentemente l’intervista prima di fare queste affermazioni. Perchè l’illustre medico statunitense si è semplicemente limitato ad evidenziare che “le dottoresse di Matera sono state gentilissime“. Punto. Complimenti che riguardano sicuramente l’atteggiamento umano e professionale di chi lo ha soccorso nella sua disavventura materana. Ma nessun giudizio sulla “sanità materana“, nemmeno lontanamente. Leggere per credere (Robert Montgomery intervista Corrieredella Sera23 Maggio2023):

Dunque, la pagina 21 del Corriere della Sera di oggi è interamente dedicata ad una intervista di Giuseppe Remuzzi al chirurgo americano Robert Montgomery, 63 anni, specializzato in trapianti multiorgano. Lo stesso che nel 2021 esegue il primo xenotrapianto di rene di maiale geneticamente modificato su un uomo e che vanta il primato per aver fatto il maggior numero di trapianti in un giorno. Lui stesso, dall’età di 29 anni ha vissuto con un defibrillatore, per poi sottoporsi anche lui ad trapianto. En passant, nell’intervista, quando Remuzzi gli ricorda che “E poi il tuo cuore si è fermato diverse volte, se non mi sbaglio“, Montogomery risponde: «Sì, di fatto ho avuto sette arresti cardiaci negli ultimi venti anni: esperienze terribili tutte. La più drammatica è stata in Patagonia, seguita da uno stato di coma per diverso tempo. L’ultima volta è successo in Italia, a Matera, sono caduto a terra come un sacco di patate, avevo un taglio in fronte e mi sono detto: “Devo tornare in America il più presto possibile, perché è arrivato ormai anche per me il momento di avere un trapianto di cuore”. Ho firmato per lasciare l’ospedale e i medici, o meglio, le dottoresse di Matera sono state gentilissime: di solito quando firmi per uscire da un ospedale, per lo meno negli Stati Uniti, ti lasciano andar via così come sei; loro mi hanno lasciato una cannula endovenosa e mi hanno dato tutti i farmaci necessari per l’emergenza così da farmi rientrare sano e salvo». Insomma, giusto un pronto soccorso a cui è seguita una rapida ripartenza, con parole di encomio certamente per la gentilezza delle dottoresse che lo hanno ben curato nell’occasione. Un inciso, dunque, in una lunghissima intervista che è bastato al presidente della Giunta Regionale Bardi, all’assessore alla Sanità e alla direttrice Pulvirenti per lanciarsi in un inesistente panegirico sulla bontà della sanità lucana. Che bisogna fare per sopravvivere. Peraltro, ci è stato riferito che il ricovero in questione sarebbe avvenuto nel lontano 2 settembre del 2018, quando Bardi e la Pulvirenti erano ancora ben lontani dalla terra lucana. Nemmeno questo hanno verificato nella fretta di autoincensarsi. Bardi per chi n on lo ricordasse è presidente della Giunta regionale di Basilicata dal 16 aprile 2019.