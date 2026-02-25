Il Bilancio regionale, chi l’ha visto? Un ritardo che scarica su cittadini e imprese il peso del disavanzo sanitario.

“Ad oggi, il Bilancio di previsione della Regione Basilicata – che secondo gli impegni assunti avrebbe dovuto essere approvato entro il mese di dicembre – non risulta ancora licenziato neanche dalla Giunta regionale, determinando un tale ritardo che non può più essere derubricato a semplice difficoltà tecnico-amministrativa.

Siamo di fronte, invece, ad una condizione di oggettiva paralisi della programmazione pubblica regionale, le cui ripercussioni stanno già incidendo in maniera significativa sul tessuto economico e sociale lucano.” E’ quanto torna a denunciare il consigliere regionale Roberto Cifarelli con una nota in cui sottolinea che “L’assenza di un bilancio approvato comporta infatti: il rallentamento o il blocco delle procedure di spesa, l’impossibilità di attivare nuovi interventi programmati, ritardi nei trasferimenti agli enti locali, incertezze operative per il sistema delle imprese, criticità nella continuità di servizi essenziali destinati ai cittadini.

Si determina, in questo modo, un effetto sistemico che si riverbera su tutti i settori della società lucana: dagli investimenti produttivi alla tenuta dei servizi territoriali, fino alla capacità degli enti strumentali di operare in condizioni di certezza finanziaria.

Pur non avendo notizie ufficiali, appare chiaro che la mancata approvazione del Bilancio regionale trova la sua principale ragione nella persistente incapacità del sistema sanitario lucano di chiudere in equilibrio i propri conti.

La sanità, da comparto fondamentale per la tutela del diritto alla salute, sta progressivamente diventando il fattore ostativo all’approvazione dello strumento finanziario più importante della Regione. Un disavanzo che – in rapporto alla dimensione demografica della Basilicata – assume una rilevanza senza precedenti e che configura un vero e proprio debito politico nei confronti della comunità lucana.

Tale squilibrio non resta confinato all’interno del perimetro sanitario, ma si traduce inevitabilmente in minori margini di manovra su tutte le altre politiche pubbliche: sviluppo economico, infrastrutture, welfare, istruzione, trasporti.

Non possiamo continuare ad accettare supinamente questo stato di cose.

È indispensabile fare piena chiarezza sui dati reali del disavanzo delle Aziende sanitarie regionali, così come già richiesto in sede di II Commissione consiliare, al fine di restituire trasparenza ai conti pubblici e consentire al Consiglio regionale di assumere decisioni consapevoli.

Si provveda, pertanto, con la massima urgenza all’approvazione del Bilancio regionale, nell’interesse dei cittadini, delle imprese e dell’intera comunità della Regione Basilicata.”

