La Royal Society Viruscrown di Londra, omologa della nostra taskforce governativa anti virus a corona, continua a far la conta dei decessi e dei contagi dopo la stagione delle valutazioni avventate del premier ( lì esiste, in Italia invece c’è il presidente del consiglio dei ministri) Boris Johnson che era stato contagiato tanto da finire in rianimazione. Poco male ora è tornato al lavoro e dovrà gestire la fase di crisi, che passerà- dai dati forniti dal nostro astronomo Franco Vespe- tra una mesata buona. Proprio perchè oltremanica, comportandosi alla stessa stregua del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, hanno trattato la pandemia come fosse una febbricola stagionale. Ma se Sparta piange Atene, si fa per dire, e cioè l’Italia non ride. Dal 3 giugno via libera alla movimentazione delle persone. Ma non mancano le perplessità, a cominciare dalla Lombardia dove decessi e contagi sono una fissa , senza dimenticare le proteste di Roma e Milano di gilet arancioni e di altre formazioni covid scetticiste che hanno contribuito a barrare le porte agli italiani verso Grecia, Austria e Svizzera. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, cercherà di convincerli a cambiare idee. Ma servono prove e affidabilità.



” Questa volta -dice Vespe- ci concentriamo sulla Gran Bretagna. E’ l’unico paese della stessa entità dell’Italia: stessi abitanti stessa densità, estensione, ma con un tasso di decessi più alto. Per ora postiamo i decessi. La Gran Bretagna tardivamente si è allineata alla segregazione. Questo ritardo ha prodotto quei numeri più drammatici. L’andamento è particolare. Si vede che agli inizi non ci sono stati conteggi, ma la campana calcolata ci dice che i decessi sono iniziati prima. Infatti la campana (linea rossa) non parte da zero. La fine dell’emergenza avverrà con un mese di ritardo rispetto all’Italia. La campana Britannica quindi è più larga di una ventina di giorni rispetto a quella italiana. Anche i decessi finali saranno circa 12.000 in più rispetto a quelli italiani. Anche qui la disinvolta gestione iniziale di Johnson ha prodotto un esubero di decessi cospicuo, nonostante errori anche in Italia, che dimostra come il lockdown ha portato a significativi mitigazioni della pandemia. A dopo per i contagi. Con i contagi questo diverso trattamento del contagio risalta ancora di più. Ormai l’Italia ha visto ridurre drasticamente i contagi. Non li ha azzerati ma siamo a soli poche centinaia di casi odierni. Questo comunque ci deve far tenere alta la guardia. Al contrario in Gran Bretagna stiamo parlando di migliaia di contagi giornalieri. Questo andamento irregolare -conclude- e più esteso nel tempo deve essere di monito per tutti i paesi dove la pandemia è ancora agli inizi. Anche noi dobbiamo essere prudenti. Generali cialtroni che arringano la folla a Milano con piglio da caudillo sudamericano incoraggiando tesi ignoranti che raccolgono complottisti di tutto il mondo, che tentano di far credere che la pandemia sia un gigantesco Truman show imbastito da case farmaceutiche, illuminati, il Vaticano da quelli della bilderberg, sta facendo danni incommensurabili”