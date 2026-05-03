Il bidone dei mini tagli alle accise… che han fatto aumentare la benzina! Grazie, Giorgia!

Quella che -con i suoi video dinanzi alle pompe dei distributori- prometteva che se andava al governo le accise le avrebbe abilite. Quella che poi al governo grazie a tutte le promesse fatte ci è andata per davvero. E sta lì da quattro anni, ora pure con la medaglietta sul petto del governo più lungo della storia patria. Si Lei, proprio Lei….quelle accise non le ha mai tagliate! I suoi elettori non si erano accorti di essere su Scherzi a parte! Insomma, Giorgia Meloni ha raccontato balle agli italiani. Ci è voluto un evento estremo come una guerra nel cuore del golfo persico, ad opera del suo caro amico Donald…… per costringerla a fare un primo “taglietto“. Ma solo per una decina di giorni…. poco prima del voto sul Referendum! Ma non gli è andata bene nell’urna….così come agli italiani ai distributori. Ora ci risiamo. In uno dei tanti provvedimenti spot, utili a fare propaganda ma irrilevanti per le tasche degli italiani, ecco un nuovo “taglietto” a quelle famose accise (decreto pubblicato sabato sulla GU)…..Sempre per una decina di giorni (fino al 10 maggio, e forse verrà poi prorogato fino al 22 dello stesso mese)…..Ma che non è stato uguale per tutti: 20 centesimi per il gasolio e solo 5 per la benzina. Risultato? Il prezzo di quest’ultima da ieri è salito……Se questa non è una ennesima presa in giro, cos’è? A confermarlo sono stati per altro “gli ultimi dati diffusi dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, che –come riporta il FQ– fotografano un rialzo marcato tra il 1° e il 3 maggio. Sulla rete ordinaria in modalità self service, la benzina è passata da 1,754 a 1,890 euro al litro, con un aumento di 13,6 centesimi in appena due giorni. Ancora più evidente il movimento in autostrada, dove il prezzo medio è salito da 1,809 a 1,956 euro al litro (+14,7 centesimi). Dinamica completamente diversa per il diesel: lungo la rete stradale il prezzo è sceso lievemente da 2,050 a 2,047 euro al litro, mentre in autostrada si registra un incremento minimo da 2,113 a 2,117 euro.” Ed anche per Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, trattasi di “Una stangata per chi rientra dal Ponte del 1 maggio, la pessima idea del governo di ridurre il taglio delle accise sulla benzina addirittura di 15 cent, ossia 18,3 cent considerando anche l’Iva, oggi la benzina self, nel primo giorno di effettiva prima applicazione del decreto legge, è aumentata rispetto a ieri di 9,8 cent al litro in autostrada, pari a 4 euro e 90 cent per un pieno di 50 litri. E siamo solo all’inizio, visto che, essendo domenica, molti distributori self service, se non vendono anche il servito, non hanno ancora modificato il prezzo. Insomma, domani andrà ancora peggio. Più contenuto il rialzo nella media stradale dove se, a differenza del ministero, si conteggia per il calcolo della media anche Bolzano e Trento, rincara di 7,6 cent, pari a 3 euro e 80 cent. A livello assoluto la benzina arriva a costare 1.956 euro in autostrada e, conteggiando anche Bolzano e Trento, 1,893 nella rete stradale, un livello superiore alla media dell’anno nero, il 2023, quando arrivò a 1,865 euro. Se a questo si aggiunge che, invece di prendere i soldi a chi sta facendo extraprofitti milionari grazie a questa guerra, hanno pensato bene di fregarsi i soldi della multe Antitrust, quindi con una una sorta di partita di giro, visto che quelle sanzioni dovrebbero essere restituite ai consumatori che hanno pagato di più a causa di pratiche commerciali scorrette, ecco che la frittata è fatta”. Insomma, un bel bidone per il Paese da cui si leva alto un bel: grazie, Giorgia!

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.