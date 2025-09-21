Il Bici CLub “Adriano Pedicini” Vice campione d’Italia CSI

Grandioso risultato di prestigio nazionale per il Bici Club “Adriano Pedicini” del Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano. Ai campionati nazionali di Randonnée i ciclisti del presidente Giovanni Gentile hanno tagliato il traguardo conquistando uno storico secondo posto tra i mondi del Vulture nella specialità Cicloturismo Randonnée.

Per l’edizione 2025, infatti, la Presidenza nazionale del Csi aveva scelto la manifestazione nel cuore del vulture melfese come prova per assegnare i gagliardetti tricolore nella specialità ciclistica. Così, attraverso l’ottima organizzazione del Comitato Territoriale di Melfi del Csi, coadiuvato dagli altri Comitati della Basilicata e dalla presidenza regionale, sono stati i 200 km con ben 3.200 metri di dislivello della Randonnée “Parco del Vulture” a sancire le società sul tetto d’Italia in questa particolare e quantomai faticosa disciplina del ciclismo su strada. La manifestazione ha visto oltre un centinaio di iscritti alla prova valida come Campionato nazionale di Cicloturismo Randonnée del Centro Sportivo Italiano.

Tra le tortuose strade del Vulture melfese i ciclisti si sono dati battaglia cercando di giungere per primi ai vari traguardi volanti, per raccogliere le punzonature utili ad accumulare i punti necessari per la vittoria. Grande entusiasmo tra i borghi storici e gli gradevoli paesaggi del Vulture-Melfese.

Sono stati ben sette i “cancelli” da attraversare per validare la carta da viaggio e ricchi e saporiti i ristori enogastronomici offerti dall’organizzazione, sino al traguardo di Melfi attraverso ben nove Comuni del Parco Naturale Regionale del Vulture. Ad ottenere la vittoria finale, con 1200 punti raccolti dai suoi atleti è stata la società di casa, alla quale vanno i complimenti per l’organizzazione della manifestazione: la Vultour Bike. Come detto, sul podio l’argento al Bici Club “Adriano Pedicini” Matera (750 punti) e bronzo (600 punti) alla pugliese Velosprint Bitonto, del comitato di Bari.

Grande soddisfazione per il presidente Giovanni Gentile, che ha accolto i suoi atleti Francesco Lenoci, Erasmo Tangorra, Vincenzo Contini e Nicola Varuolo al traguardo con entusiasmo. “Una bellissima manifestazione, ben organizzata e disputata al meglio dai ragazzi. Sono contento del risultato raggiunto e spero che possiamo fare ancora meglio il prossimo anno”. A premiare ciclisti e squadre il presidente del Csi Basilicata Mimmo Lavanga e Gerardo Quaratiello, numero uno del Csi melfitano.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.