Il benvenuto di Mancini al nuovo dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Francesco Greco

“A nome dell’intera Amministrazione provinciale porgo al nuovo Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Matera, Francesco Greco, un caloroso benvenuto e l’augurio di buon lavoro”. Così il Presidente della Provincia, Francesco Mancini, ha dato il benvenuto al nuovo Dirigente dell’Ufficio IV, dicendosi “certo che la sua esperienza e la sua passione saranno fondamentali per guidare il sistema scolastico del nostro territorio. Siamo pronti a lavorare in stretta sinergia con per affrontare le sfide future, garantendo ai nostri studenti le migliori opportunità per crescere e realizzare i loro sogni. Insieme, costruiremo il futuro della nostra provincia”.

