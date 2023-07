“Il Barocco Europeo: da Vivaldi a Bach” con Matè e Solisti Lucani

Domenica 16 luglio, ore 20:00 a Matera, il M° Andrea Manco, flautista di fama internazionale, nonché Primo Flauto dell’Orchestra del Teatro Alla Scala di Milano, sarà ospite dell’ensemble Solisti Lucani, in un concerto dedicato al Barocco Europeo, dai paesaggi sonori di Vivaldi alle intramontabili Suites di Bach.

I Solisti Lucani, insieme al noto flautista, si esibiranno nella bellissima Corte dello storico Palazzo Viceconte, interpretando celebri brani di Vivaldi e Bach, che dipingono con la musica immagini suggestive in grado di incantare il pubblico con melodie senza tempo.

Nei giorni precedenti al concerto, il Maestro Andrea Manco terrà una Masterclass di flauto presso il Liceo T. Stigliani di Matera, offrendo ai giovani musicisti, provenienti da tutta Italia, un’ importante occasione di alta formazione artistica. Durante la serata di domenica 16 luglio, saranno proprio gli allievi della Masterclass ad aprire il concerto, interpretando in ensemble di flauti, musiche di Telemann, Bach, Pachelbel, etc.

Il concerto sarà replicato nel mese di agosto anche nella città di Bologna, dove il M° Andrea Manco e il quintetto d’archi dei Solisti Lucani saranno ospiti della Stagione Concertistica del Teatro del Baraccano. L’ensemble Solisti Lucani, sempre più noto nel panorama musicale nazionale, si esibirà nella stagione 2023 anche fuori dal territorio locale, con concerti in Sardegna, in Sicilia, in Emilia Romagna e in Piemonte : un’ottima occasione per valorizzare ulteriormente le eccellenze lucane in ambito nazionale.