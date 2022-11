Il bar dell’Ospedale? Depotenziato anche quello…

…Con la presenza di distributori di bevande e di ”snacks” come si chiamano in gergo per indicare biscotti, merendine, tramezzini confezionati. E così degenti, frequentatori e operatori dell’Ospedale Madonna delle Grazie sono rimasti soddisfatti a metà, dopo che i locali al pianterreno che ospitavano il bar hanno riaperto ma senza quella possibilità di poter consumare caffè, prodotti da forno, pasticceria o comprare detergenti, fazzoletti di carta, biscotti e altro. Nessun bancone con il personale pronto a soddisfare esigenze diverse, ma la fredda presenza dei distributori automatici. Un ulteriore segnale di depotenziamento del ”Madonna delle Grazie”. Caffè amaro…