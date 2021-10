Per la prima volta sul Pollino Nicola Perullo, ordinario di Estetica alla celebre Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, condurrà un incontro inedito con il vino.

Nella stessa giornata sulle vette del Pollino Fabio Andina, autore del best seller “La Pozza del Felice”, sarà protagonista di un esclusivo trekking narrato firmato Rubbettino.

Nicola Perullo, il filosofo allievo diretto di Jaques Derrida, ricercatore, autore di numerosi libri e saggi sull’estetica del gusto, sulla filosofia gastronomica e sull’ approccio alternativo alla conoscenza intellettuale ed estetica condurrà, domenica 30 ottobre alle 16,30, un incontro inedito con il vino alla Catasta a Campotenese.

Per la prima volta il docente di Estetica a Scienze Gastronomiche di Pollenzo, l’università fondata da Slow Food, approda sul Pollino per mostrare una nuova strada di approccio al vino chiamato ‘esperienza aptica’.

Saranno sei i vini in assaggio e verranno gustati alla cieca. Non sarà una degustazione ma un modo di sentire il vino, non riduzionistico che rinuncia alla scomposizione sensoriale, alla griglia di valutazione e alla pretesa neutralità del degustatore. L’esperienza aptica per Perullo è un “sentire con” piuttosto che un “sentire di” che apre uno sguardo sullo stare ed essere al mondo. Insieme al professore al banco dei relatori ci saranno Angela Sposato, esperta in comunicazione ed estetica del gusto, ed Eugenio Muzzillo fondatorre di Terre del Gufo e presidente dei Vac, l’associazione che riunisce i Vignaioli Artigiani di Cosenza, una squadra di 10 produttori di vino dal Pollino a territorio di Donnici in prima linea nella promozione della cultura enologica e del territorio della provincia di Cosenza.

L’iniziativa del 30 ottobre non solo contemplerà l’assaggio aptico ma anche una cena aperitivo, in programma alle 19, dedicata ai prodotti e alle pietanze tipiche del Pollino. Occasione per degustare i vini dei Vignaioli Artigiani di Cosenza. L’evento è co-prodotto da Catasta insieme ai Vac.

Il 30 ottobre sarà anche la giornata del trekking letterario proposto da Rubbettino e Catasta. Ospite d’onore Fabio Andina, autore ticinese del best seller La Pozza del Felice edito dalla nota casa editrice di Soveria Mannelli.

Si partirà alle 8,30 dalla Catasta, da Campotense, alla volta del Patriarca, l’albero monumentale tra i più antichi d’Italia, insieme allo scrittore che condividerà con i partecipanti racconti e storie di montagna contenuti nel fortunato romanzo. Un viaggio straordinario ed esclusivo tra le vette del Pollino che si concluderà alla Catasta con un aperitivo con i prodotti tipici del Pollino.

Per info sugli eventi e prenotazioni www.catastapollino.com pagina eventi.