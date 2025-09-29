Il 3, 4 e 5 ottobre torna la Mela di AISM nelle piazze della provincia di Matera per sostenere la ricerca e i servizi dedicati alla sclerosi multipla

In occasione della Giornata del Dono, venerdì 3 e nel fine settimana di sabato 4 e domenica 5 ottobre, torna “La Mela di AISM”, l’evento di informazione, di sensibilizzazione e di raccolta fondi promosso da AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Saranno tanti i volontari AISM coinvolti in oltre 22 piazze della provincia di Matera pronti a distribuire sacchetti di mele verde, gialle e rosse nelle varietà Granny Smith, Golden Delicious e Noared, contenute in una borsina rossa da 1,8 kg, disponibile con una donazione minima di 10 euro.

Ogni borsina è un gesto concreto per sostenere oltre 400 persone con sclerosi multipla sul territorio, per lo più giovani, che ogni giorno affrontano una grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e progressivamente invalidante.

Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato alla ricerca scientifica, l’unica arma oggi disponibile per arrivare a una cura risolutiva, e al potenziamento dei servizi sul territorio per le persone con sclerosi multipla e patologie correlate. “Claudio Piacenza, Commissario pro tempore della Sezione Provinciale AISM di Matera, sottolinea che, grazie ai recenti sviluppi nelle terapie ad alta efficacia, chi riceve oggi una diagnosi di sclerosi multipla può affrontare il futuro con una prospettiva più serena e positiva, senza dover rinunciare ai propri progetti di vita per timore delle conseguenze della disabilità”.

È possibile prenotare la propria borsina di mele contattando la Sezione Provinciale AISM al n. 3316561014

Chef Alessandro Borghese: da più di 10 anni al fianco di AISM

“Sono al fianco di AISM per combattere la sclerosi multipla e le patologie correlate. Solo la ricerca scientifica può aiutarci a trovare una cura risolutiva. Per questo è importante partecipare alla Mela di AISM: un gesto semplice ma di grande valore.” Dichiara chef Alessandro Borghese da più di 10 anni il volto della campagna La Mela di AISM. Al suo fianco, la madrina Antonella Ferrari, attrice e scrittrice, il ballerino Ivan Cottini e molti altri amici e sostenitori si uniranno alla causa, rendendo ancora più speciale la “Mela di AISM”.

Una malattia giovane, una emergenza sociale.

La sclerosi multipla, è la prima causa di disabilità neurologica nei giovani adulti dopo i traumi. Colpisce soprattutto le donne, due volte più degli uomini e il 50% delle diagnosi riguarda giovani sotto i 40 anni. Nella nostra regione sono 1160 le persone con SM.

In Italia si contano 3.650 nuove diagnosi ogni anno – una ogni tre ore – e anche bambini e adolescenti ne sono colpiti: il 10% delle diagnosi riguarda giovani sotto i 18 anni.

Il costo sociale stimato supera i 6 miliardi di euro l’anno.

Tra le patologie correlate, i disturbi dello spettro della neuromielite ottica (NMOSD) condividono bisogni e percorsi assistenziali simili. In Italia si stimano tra 1.500 e 2.000 casi.

Dona al 45512

Con un SMS o una chiamata da rete fissa, è possibile donare 2, 5 o 10 euro per sostenere il NeuroBRITE – FISM Research Center, centro di eccellenza AISM a Genova per la neuroriabilitazione, dove pazienti e ricercatori collaborano per sviluppare soluzioni innovative.

Gli importi della donazione con numero solidale saranno di 5 o 10 euro da chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb, Tiscali e Geny, di 5 euro da chiamata da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile e di 2 euro con SMS da cellulare personale WindTre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce e Tiscali.

