Il 25 luglio, nuova seduta del Consiglio comunale di Matera (qui l’ordine del giorno)

“Facendo seguito a quanto deciso all’unanimità durante la seduta della Conferenza dei

Presidenti dei Gruppi Consiliari tenutasi in data 18.07.2025, -si legge nella nota di convocazione a firma di Donato Braia- si comunica che il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria di 1^ convocazione alle ore 16:30 di venerdì 25 luglio 2025 e di 2^ convocazione alle ore 16:30 di martedì 29 luglio 2025 presso la Sala Pasolini sita in via Sallustio – Matera, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

1. Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale

(art. 12 dello Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio).

2. Istituzione delle Commissioni consiliari permanenti.

3. Presentazione linee programmatiche di mandato 2025/2030.

4. Salvaguardia ed assestamento generale del bilancio di previsione pluriennale 2025-2027.

Approvazione.

5. Nomina e designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Indirizzi.

Si comunica, infine, che viene garantita la pubblicità della seduta consiliare mediante

trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito

istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://www.comune.matera.it/dalcomune/item/5789-nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera. “

