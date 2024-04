Il 25 aprile a Pomarico: In piazza con lettura del monologo di Scurati

La Liberazione in piazza anche a Pomarico. Domani mattina, a partire dalle 12, in piazza della Liberazione avrà luogo la cerimonia della deposizione della corona commemorativa al monumento dei Caduti.

Nell’occasione, il sindaco Francesco Mancini ha aderito all’iniziativa del collega di Bergamo Giorgio Gori di leggere in piazza, nel corso delle celebrazioni per il 25 aprile, il monologo che lo scrittore Antonio Scurati avrebbe dovuto recitare su RAI 3 e che è stato censurato dalla TV di Stato.

“Siamo contro ogni censura, leggeremo il discorso di Scurati, come auspichiamo venga fatto in tutte le piazze italiane, per ribadire con forza che l’Italia è una nazione libera e antifascista. Oggi più che mai dobbiamo tutti rimanere uniti e continuare a batterci per i valori di pace, libertà e democrazia per cui hanno combattuto i nostri antenati”, ha affermato il sindaco Mancini. “Leggere in piazza il testo di Scurati è senza dubbio un gesto significativo e un messaggio importante per ribadire che l’Italia è una Repubblica costituita e fondata sull’antifascismo, ed è tale tutti i giorni, non solo il 25 aprile – ha aggiunto l’assessore alla cultura Beatrice Difesca -. Oggi siamo tutti soggetti più esposti, dobbiamo difendere la democrazia e partecipare tutti insieme con un atto di civismo a questo momento di festa e Liberazione”. Sempre contro il fascismo! Buon 25 aprile a tutti!

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.