Il 21 settembre…Uno ”stimolo” per Matera dal filmato di Nino Vinciguerra

Non è la prima volta che Eustachio ”Nino” Vinciguerra si ripiega, con passione, serietà e successo ( naturalmente) su storia, eventi e personaggi di Matera. Sui fatti del 21 settembre 1943, la Resistenza di Matera, la ‘rivolta corale’ contro le truppe di occupazione naziste e con quella scia di sangue ( 27 vittime ufficiali tra civili e militari ) che ebbe il momento più tragico con la morte degli ostaggi nella ex Caserma della Milizia, di via Lucana, fatta saltare dai soldati della Wermacht in ritirata. Il filmato di Nino passa in rassegna, con il sottofondo delle armi da fuoco, cosa accadde in quella giornata, nei luoghi dove le targhe ricordano quanti morirono negli scontri. Un volto, una storia, un ricordo,un verbale ( tra i tanti vergati da protagonisti come il preside Francesco Paolo Nitti), una foto, fino al conferimento delle medaglie d’argento al valor militare nel 1969 e d’oro al valore civile nel 2016. Con il presidente Sergio Mattarella ad apporre quel riconoscimento sul labaro della Città dei Sassi. E gli ingrandimenti di quella medaglia, che pochi hanno potuto vedere da vicino, se non in occasioni ufficiali, come l’80^ del 21 settembre 1943, sono il segno che su quelle pagine di storia occorre fare di più per approfondire l’argomento, coinvolgendo maggiormente le giovani generazioni, come abbiamo riportato nel servizio https://giornalemio.it/cronaca/a-matera-il-premio-nazionale-testimoni-della-resistenza-e-della-costituzione/.



E il documento audiovisivo di Nino Vinciguerra, insieme ai lavori (video, fotografici , librari) di altri studiosi e appassionati locali che si sono ripiegati con ottica e risultati diversi sull’argomento ,a quanto emerso nella due giorni che l’Anpi ha organizzato a Matera per l’80° anniversario del 21 settembre 1943 , con l’apporto del Comune e dell’Università di Basilicata, devono servire per divulgare, tutelare e approfondire la memoria cittadina. Magari con un gruppo di studio, guardandosi intorno, coinvolgendo quanti hanno fatto e hanno voglia di fare. E facendo rete con altre esperienze di città, centri, grandi e piccoli che hanno contribuito tra il 1943 e il 1945 a far nascere ,scrivendo quelle pagine, la Costituzione e hanno realizzato luoghi di consultazione e confronto. Il ferro va battuto quando è caldo…Un primo passo è stato fatto, ora si tratta di continuare.

ALCUNE foto TRATTE DAL FILMATO