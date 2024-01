Il 2024 si presenta: Capodanno con un vagito di speranza, i botti di sempre e tanta musica

La cicogna nel Materano è passata dall’ospedale di Policoro alle 00.40 per la nascita del piccolo Giuseppe di Nova Siri. Auguri. Silenzio a Matera fino alle 7.30 in attesa del primo vagito del 2024. Dai vagiti al fragore dei botti, che hanno fatto registrare tre feriti nel Materano, che si sono fatti medicare presso i Pronto Soccorso degli ospedali dell’Azienda sanitaria locale. A Matera un ventenne africano ha riportato una ferita alla mano destra e la perdita di una falange all’indice, ricoverato in ospedale, con una prognosi di 30 giorni. A Policoro un 26enne di nazionalità africano ha riportato ferite a tre dita della mano destra, ma è stato dimesso,, minore di 13 anni ha avuto una fiammata all’occhio, dimesso. Un monito per quanti festeggiano il trapasso dall’anno vecchio al nuovo in una maniera che richiede tanta cautela, anche alla guida. Qualche incidente nel Metapontino ma nulla di preoccupante.



Festeggiamenti ai veglioni, in strada, o in piazza o come a Matera, dove c’è stato l’evento più importante con il concerto sul piazzale del castello con le esibizioni dei Tarantolati di Tricarico, di Edoardo Bennato e a seguire del deejay Skrezio. Piazzale gremito di materani e turisti con l’immancabile brindisi con un bicchiere di spumante, luci e coriandoli.Che il 2024 sia festoso, ma i problemi sono tutti lì con una crisi che morde, in una regione che perde servizi e giovani. Temi da ”annunci” e ”chiacchiere”da campagna elettorale.