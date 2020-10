A Matera la commemorazione dei defunti si terrà lunedì 2 novembre presso il Cimitero nuovo in Contrada Pantano alle ore 9,30 per la deposizione della corona di alloro in memoria dei caduti e alle ore 10,00 per la celebrazione della Santa Messa, presieduta dall’arcivescovo mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, con la partecipazione delle Autorità Civili e Militari. La celebrazione avverrà sul piazzale dell’ingresso del Cimitero con la partecipazione massima di 50 persone.

La commemorazione dei defunti del 2 novembre è uno dei momenti dell’anno più sentiti e partecipato dalle comunità dei fedeli. Quest’anno però la situazione è difficile per la nota crisi sanitaria da coronavirus per cui, anche alla luce dei due recenti DPCM, i fedeli che parteciperanno alle funzioni religiose avranno cura di rispettare le norme di prevenzione contribuendo con grande senso di responsabilità, per il bene di tutti, affinché gli sforzi e i sacrifici che si stanno facendo non vengano vanificati.

Tutte le altre liturgie previste nella Cappella Comunale del Cimitero nuovo, dopo la visita di un geometra e due ingegneri del Comune, sono state annullate: la Cappella non è fruibile per le celebrazioni liturgiche perché non garantisce il ricambio dell’aria, a causa di un solo ingresso.

Del pari, nell’ambito del territorio diocesano, la ricorrenza della commemorazione dei fedeli defunti sarà celebrata nelle singole chiese parrocchiali o rettorie e santuari, rispettando le previste norme di sicurezza sanitaria senza creare ogni tipo di assembramento.