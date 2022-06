Il 2 Luglio con al polso il ”braccialetto” della speranza

Mancano poco più di due settimane alla Festa della Madonna della Bruna, Patrona di Matera, e l’attesa cresce per tanti che attendono di vivere quella che Festa, che rappresenta il giorno più lungo dei materani. Lo sanno bene gli ”Angeli del Carro” che dalla pandemia da covid a oggi hanno messo a frutto l’attesa, con una serie di interventi di solidarietà e di vicinanza a chi soffre o a quanti (è accaduto all’ospedale Madonna delle Grazie) gioiranno per una nuova vita. E quella sensibilità, mista a volontariato e altruismo, continua anche verso quanti coltivano la speranza di tornare in libertà. Sono i reclusi delle carcere italiane, compresi quelli della casa circondariale di Matera, che nel lavoro cercano una opportunità di riscatto producendo ”braccialetti” con il logo ”Made in Carcere”. Molti ce l’hanno fatta. E quel simbolo gli ”Angeli del carro” porteranno al polso nel giorno della Festa. Un simbolo, un gesto che rafforzerà la speranza di gioire per un giorno atteso, tenuto nel cuore e nella mente, per una nuova vita.

DALLA PAGINA SOCIAL DEGLI ”ANGELI DEL CARRO”

Vogliamo raccontarvi di un’altra iniziativa che noi Angeli del carro abbiamo deciso di intraprendere quest’anno.

Infatti appoggiamo il progetto della S.C.S. Officina creativa…conosciuta grazie al brand MADE IN CARCERE perché hanno tante belle storie da raccontare.

Questi progetti parlano di Inclusione Sociale e tutela ambientale, parlano di Amore, Dignità, Speranza e Riscatto.

La sera della nostra festa tutti gli Angeli del carro indosseranno un braccialetto con il logo “MADE in CARCERE”.

Questi braccialetti sono realizzati con materiali di recupero da persone in stato di detenzione in diversi Istituti penitenziari tra cui anche quello della nostra città Matera.

Alcuni ragazzi hanno espresso il desiderio che questo braccialetto arrivi il più vicino possibile alla Nostra Madonna della Bruna e hanno scelto noi , giacché protettori della Madonna e quindi a Lei vicini, come portatori del loro messaggio.

Vogliamo realizzare il loro sogno, renderci partecipi, dare loro loro questa possibilità di riscatto e devozione!!!

Noi siamo sempre stati dalla parte di chi ha bisogno.

Anche questa volta vogliamo essere con questi ragazzi che, nonostante abbiamo sbagliato, hanno tutto il diritto di riprendersi in mano la loro vita!!!