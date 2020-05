Bar, ristoranti e professionisti della cura del corpo riaprono il 18 aprile ma i conti non tornano, sopratutto nel settore della ristorazione per quanti hanno spazi ridotti e devono farsi i conti in tasca – e ci riferiamo in particolare ai ristoranti- che dovranno necessariamente ridurre a un terzo o dimezzare il numero di coperti. Come rientrare delle spese? Aumentando i prezzi? Il gioco vale la candela? Tutto questo mentre il governo è in ascolto dei suggerimenti che verranno dalla pletora di esperti sulle linee guida. Barriere in plexiglas come già è in Cina o basta stare a distanza di un 1,5 metri? La cosa è stata presa a cuore del buongustaio (anche) Antonio Serravezza, che si è fatto interprete delle giuste esigenze di tanti operatori e della clientela. Stare insieme a tavola è la caratteristica del mangiare bene del Belpaese. I conti non tornano 2×4 …8? Si, due zeri uno sull’altro.

QUATTRO PER DUE

Non stiamo parlando della tabelline ma della formula che dopo mesi di chiusura dei ristoranti italiani a causa del virus a corona stà confermando un enigma che la maggior parte dei ristoratori stanno affrontando in queste ore.

Già il comparto della ristorazione è alle pezze per la mancanza di incassi e per i costi che comunque deve affrontare da quando ha chiuso ma oggi è chiamato a risolvere questo compito di matematica che per chi l’ha formulata è semplice ma il risultato del quattro per due non fa otto ma zero.

Guardiamo questa formula in casa nostra. La maggior parte dei ristoranti di Matera hanno superfici molto risicate se parliamo di quelli sul “Piano” figuriamoci quelli che sono giù nei rioni “Sassi”.

A prescindere dai metri quadri e la volumetria si deve considerare anche la conformazione dei locali specie quelli ricavati nelle vecchie abitazioni e grotte.

Ma, voi direte, meno male che andiamo in contro alla buona stagione e coloro, che possono usufruire di aree all’aperto antistante ai loro locali, possono avere più possibilità anche perché il suolo pubblico fino a fine anno sarà azzerato.

Sarà veramente un grande enigma anche perché, al momento non si muove una foglia, non ci sono prenotazioni per gli alberghi e b&b che possano far sperare ad una stagione proficua. Anche il settore della ricezione è in ginocchio e se molti sono chiusi non si sa se riapriranno a causa della mancanza di prenotazioni.

Un rebus che non sarà facile risolvere e che dobbiamo in qualche maniera venirne fuori altrimenti sarà una ecatombe.

Forse gli aiuti statali quando arriveranno potranno salvare il salvabile? Non si capisce ancora nulla e tutti si lamentano perché ben poco è arrivato e la matassa è molto ingarbugliata. Siamo tutti preoccupati, questa è la verità