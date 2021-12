Orientarsi nella scelta del percorso scolastico da intraprendere dopo la scuola media non è sempre semplice. Spesso si è ancora troppo poco proiettati nel futuro o si hanno poche idee a volte anche confuse o peggio ancora, si rischia di fare scelte uguali a quelli degli amici. Scelte di emulazione tipiche dell’età adolescenziale.

Per avere idee un pò più chiare un valido aiuto arriva dai così detti Open Day, cioè giornate in cui le scuole spalancano le loro porte a ragazzi e genitori e illustrano i possibili sbocchi scolastici e i laboratori/progetti portati avanti dall’Istituto scolastico.

L’I.I.S. “I. Morra” -I.P.S.I.A. “L. Da Vinci” di Matera promuove percorsi approfonditi su differenti tipologie di attività e di laboratori, svolti presso la struttura.

Domani, 18 dicembre (dalle ore 16.00 alle ore 19.00), il 15 gennaio (dalle ore 16.00 alle ore 19.00) e il 23 gennaio (dalle ore 10.00 alle ore 12.00) sarà presentata l’offerta formativa e e l’attività di orientamento dell’istituto, che comprende i “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”, “Servizi commerciali”, “Industria e Artigianato per il Made in Italy”, “Manutenzione dei Mezzi di trasporto”, “Apparati, Impianti e Servizi tecnici, industriali e civili” e “Biotecnologie ambientali”.