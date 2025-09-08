Il 15 settembre riapre la linea Fal tra Matera e Altamura. Migliora il comfort

Sono passati quattro mesi, dal 5 maggio scorso, dall’avvio dei lavori lungo la linea ferroviaria delle Fal tra Altamura e Matera e martedì 15 settembre riprenderà il transito dei treni, mettendo fine al trasporto e trasbordo con autobus tra le due stazioni. L’annuncio delle Fal, giunge a conclusione di riqualificazione dei 12 chilometri della tratta, che consentirà di viaggiare con minori disagi rispetto al passato. Sono stati rifatti, grazie a risorse della Regione Puglia, la linea collega Matera a Bari, massicciata, traversine e rotaie. Si dovrebbe risparmiare anche qualche minuto…



FAL: TRA ALTAMURA E MATERA LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA RIPRENDERA’

IL 15 SETTEMBRE. INTANTO SI VIAGGIA IN AUTOBUS

La ripresa della circolazione ferroviaria sulla tratta Altamura – Matera è posticipata al 15 settembre prossimo. I lavori di rinnovo sulla rete sono terminati e siamo nella fase finale delle prove tecniche necessarie per verificare la conformità degli interventi e garantire la piena funzionalità degli impianti. Tre giorni in più rispetto alla tabella di marcia inizialmente prevista, sono necessari per garantire all’utenza un servizio più affidabile e più confortevole. Naturalmente fino al 15 settembre continueranno ad essere operativi i servizi sostitutivi in autobus.



I lavori di manutenzione straordinaria della sede ferroviaria si sono sviluppati su 12 chilometri circa ed hanno riguardato la sostituzione della massicciata, delle traverse e delle rotaie; sono stati finanziati dalla Regione Puglia, tramite il DM 332 del 2024 con 9 milioni e 750mila euro.

L’Azienda ringrazia sin d’ora gli utenti scusandosi per i disagi che verranno arrecati, ma che sono funzionali a consentirci di lavorare per rendere i viaggi a bordo dei nostri mezzi sempre più moderni e confortevoli.

Info e orari sul sito web ferrovieappulolucane.it e sulla pagina Fb aziendale.

L’Azienda si scusa per i disagi causati agli utenti.

Elena Pinto

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.

Responsabile Relazioni Istituzionali e Stampa