Cosa regalare e regalarsi a Natale se non un biglietto teatrale o per qualche iniziativa culturale? Come ad esempio quello per gli appuntamenti del cartellone dell’associazione Il Palcoscenico.

Il primo appuntamento in scena all’Auditorium Gervasio di piazza Sedile, il 13 dicembre alle 21

dove ci sarà la cantautrice Rita Zingariello con il suo spettacolo “Allo specchio”.

“Una poetessa della musica Italiana, che spazia dai temi sociali all’amore, al racconto di esperienze personali utilizzando sempre delle sonorità ricercate e fortemente gradevoli all’ascolto dello spettatore – commenta il presidente dell’associazione Nicola Trombetta che aggiunge “Con questo concerto abbiamo deciso di donare il nostro palcoscenico ad una importante cantautrice del nostro territorio, in grado di muoversi con disinvoltura tra la canzone popolare e il rock”.

“Allo specchio” diventa così un viaggio in cui Rita Zingariello si racconta attraverso le sue prime tre produzioni da cantautrice e la sua ultima da interprete. Un itinerario musicale e emotivo che parte da “E’ alba” il suo primo EP del 2009 fino ai “Giganti e la bambina” del 2021, passando attraverso “Possibili percorsi” e “Il canto dell’ape”.

Sul palco con Rita ci saranno: Vincenzo Cristallo (chitarra elettrica), Domenico Lopez (chitarra acustica e classica), Pasquale Angelini (batteria), Gianfilippo Direnzo (basso) , Francesco Galizia (piano e fisarmonica), Badrya Razem (cori) e con la partecipazione straordinaria di Anna Giusto al violino.

“C’è una scena creativa, nel nostro territorio, che merita di avere spazio e di veder riconosciuto il proprio talento e la nostra associazione – conclude Trombetta – ha scelto proprio questo spirito, creando l’offerta di questa stagione”.

Note biografiche di Rita Zingariello: gira l’Italia con la sua chitarra, è stata tra i vincitori di Sanremo Rock nel 2013 e ha ottenuto premi e riconoscimenti al Salone del libro di Torino, Frequenze Mediterranee, Festival della Canzone Friulana, Voci per la libertà per Amnesty International, Festival dell’Alta Murgia, Red Bull Tour. Ha aperto i concerti di Paola Turci, Mario Venuti, Gino Paoli, PFM e ha affiancato sul palco Mogol con i suoi maggiori successi.