Il 12 giugno, Cerimonia di Apertura della Festa della Bruna e presentazione del programma di questa edizione

Dopo la presentazione nazionale avvenuta a Roma, nella Sala dei 100 Giorni del Palazzo della Cancelleria vaticana, venerdì 12 giugno alle 20.30, presso il Cineteatro “Gerardo Guerrieri” di Matera , si terrà la cerimonia di apertura della 637ᵃ edizione della Festa della Bruna. “Questo evento -si legge in una nota degli organizzatori- segna l’inizio di un mese di appuntamenti tra devozione, cultura e spettacolo, che porteranno al momento clou del 2 luglio. La programmazione di quest’anno si distingue per novità, contaminazioni e fede, innovazione tecnologica, senza perdere il legame con le radici. Parteciperanno, in rappresentanza delle istituzioni e degli enti organizzatori: il Presidente dell’Associazione Maria SS. della Bruna, Bruno Caiella;

l’Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, Rev.ma Benoni Ambarus; il Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti; il Delegato dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina, don Francesco Di Marzo.

Il cuore dell’incontro sarà la presentazione del programma di questa edizione dedicata al tema ““Io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, dunque anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri” (cfr. Gv 13,14)”. La cerimonia sarà l’occasione per raccontare il programma liturgico, culturale e tutte le anime che fanno della Festa della Bruna un evento collettivo, corale e identitario. Un mese di appuntamenti e tradizioni che si concluderà il 2 luglio con lo “strazzo” del Carro Trionfale, simbolo potente di fede e rinnovamento. La cittadinanza è invitata a partecipare.”

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