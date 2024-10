Il 12 e 13 ottobre tornano le Giornate d’Autunno FAI

Tornano il 12 e 13 ottobre le Giornate d’Autunno promosse dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, giunte quest’anno alla XIII edizione.

Sono 43 le aperture straordinarie proposte dal FAI in Basilicata, dalle Delegazioni e dai Gruppi attivi nella Rete territoriale, che abbraccia idealmente e geograficamente l’intera Lucania che concorrono alla valorizzazione del territorio attraverso l’impegno di uomini e donne, giovani e “meno giovani”, che fanno dono del proprio tempo e delle proprie competenze sperimentate o in formazione, per valorizzare il proprio territorio, per generare sensibilità e crescita culturale, attraverso un’azione coordinata dal FAI centrale, dalla Presidente con i Delegati Regionali, da Capi Delegazione e Capi Gruppo, che efficacemente operano in sintonia con Dirigenti Scolastici, Docenti, Professionisti, Studenti, per raccontare il nostro paesaggio urbano e rurale, montano e marino; per presentare quello splendido affresco che è la Basilicata dei borghi, delle valli dei fiumi, dei centri storici, dei boschi e dei campi che si intrecciano nelle distese verdi e gialle, caratterizzate da una ricca biodiversità vegetazionale e culturale. Attraversare la Basilicata significa percepire questa bellezza e comprendere pienamente il significato di Ambiente come intreccio indissolubile di Storia e Natura.

Le Giornate FAI d’Autunno, infatti, particolarmente quelle che prevedono aperture straordinarie di luoghi all’aperto, costituiscono una bella occasione per coniugare ambiente e salute, per tornare in contatto con la Natura, attraverso l’incontro con i luoghi del nostro territorio, autentici tesori di biodiversità.

Storia e natura, memoria e identità, narrazione e valorizzazione sono parole chiave della missione educativa del FAI, che si realizza attraverso un impegno alimentato da passione e competenze, visione strategica e gestione dei processi, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del patrimonio culturale globale della Basilicata, in dialogo con le Istituzioni e con il nostro pubblico fidelizzato, ma anche sempre più giovane e nuovo.

Il racconto del nostro paesaggio, dei paesaggi nella declinazione più ampia del termine, prende forma attraverso l’apertura di luoghi presentati da Esperti e da Apprendisti Ciceroni che, da una parte “insegnando” e dall’altra “apprendendo”, condividono conoscenza, alimentando amore verso la propria terra e generando un processo di crescita comune.

Per concludere, in questa 13^ edizione delle Giornate FAI d’Autunno la Basilicata si racconta attraverso 44 aperture straordinarie proposte dalle cinque Delegazioni territoriali e dai Gruppi con il coordinamento della Presidenza Regionale FAI Basilicata e naturalmente dal Bene FAI Casa Noha. Un’ampia opera di valorizzazione attraverso il racconto dei luoghi, attuata grazie al coinvolgimento dei Volontari FAI attivi in Basilicata, delle Scuole, dei Comuni aderenti, delle Istituzioni civili ed ecclesiastiche e dei Privati che rendono possibile il grande evento nazionale promosso dal Fondo per l’Ambiente Italiano anche nella nostra Regione.

