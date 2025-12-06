Il 12 dicembre sciopero generale per l?italia che vogliamo: lavoro, diritti, futuro. Non armi.

“In un Paese che investe l’80% del bilancio 2025 – 4,6 miliardi – nel riarmo, mentre all’industria dell’auto europea vanno solo 5-6 milioni, dobbiamo porci una domanda: dove stiamo andando? Viviamo una fase cruciale. La transizione ecologica e digitale avanza, le guerre si moltiplicano, ma l’Europa non costruisce politiche di pace. E l’Italia? Affida tutto al mercato, dimenticando le persone, il lavoro, il sociale. Noi diciamo basta!” Lo scrive Giorgia Calamita, segretaria generale Fiom-Cgil Basilicata, che aggiunge “Abbiamo il dovere di rivendicare un ruolo attivo. Serve una nuova idea di sviluppo industriale, fondata su investimenti pubblici e privati, su produzioni innovative e sostenibili, su tecnologie che ci rendano protagonisti e non spettatori del futuro. Il rinnovo del CCNL è stato un passo importante: ha restituito dignità al salario e ha riaffermato la centralità del lavoro. Ma non basta. Dobbiamo rompere con le scelte del passato, che ci hanno portato alla deindustrializzazione, alla fuga di competenze, alla precarietà dilagante, alla compressione dei salari, all’aumento degli infortuni e all’uso sistematico degli ammortizzatori sociali. Il caso Stellantis è emblematico: a Melfi si lavora pochi giorni al mese, la produzione elettrica non parte, gli accordi firmati vengono ignorati. La multinazionale decide da sola, senza confronto con sindacati o Governo. Questo silenzio è pericoloso. Questo modello è fallito. Per questo chiediamo con forza un vero confronto con le istituzioni regionali e nazionali. Non accetteremo più decisioni calate dall’alto, né patti firmati senza trasparenza. Il futuro industriale del Paese si costruisce insieme, con chi ogni giorno lavora, produce, innova. Non possiamo più permetterci di inseguire il ribasso dei costi come unica strategia industriale. È tempo di tornare a progettare, a produrre, a competere con qualità e innovazione. È tempo di scegliere il lavoro, non le armi. È tempo di costruire un’Italia che investe nel futuro, non nella paura. Il cambiamento non è più rinviabile. O lo governiamo, o lo subiamo: il 12 dicembre ci vediamo tutt* nella zona industriale di Melfi per lo Sciopero Generale della CGIL! Al Lavoro e alla Lotta.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.