Il 108° Giro d’Italia fa tappa a Matera: Tutte le modifiche al traffico del 14 maggio 2025

Il fascino del Giro d’Italia colora ancora una volta la Città dei Sassi. Mercoledì 14 maggio 2025, Matera sarà teatro dell’arrivo della quinta tappa del “108° Giro d’Italia”, con la frazione “Ceglie Messapica–Matera” che porterà in città la grande carovana rosa. L’evento, attesissimo da sportivi e cittadini, comporterà però anche importanti modifiche alla viabilità e alla sosta in numerose strade cittadine. Queste le strade interessate, come da ordinanza dirigenziale n.120 del 3-5-2025 (Ordinanza_Dirigenziale_120_2025_250504_133356)

Le strade coinvolte dal passaggio della corsa

Il percorso della gara, anticipato dalla manifestazione a pedalata assistita “Giro-E”, interesserà le seguenti vie:

Via Montescaglioso, Via Lucana, Via Lanera, Via Annibale Maria di Francia, Via Passarelli (contromano), Via Timmari, S.S. 7 Matera Nord dir. Taranto, Via San Vito, Via San Pardo, Via Nazionale, Via Manzoni e Via Dante, dove è previsto l’arrivo della corsa.

Divieti di transito

Numerose strade saranno interdette al traffico veicolare. Tra queste:

● Via Dante (tra Via Einaudi e la rotatoria di Via Manzoni/Via Dei Normanni): chiusa dalle 05:00 alle 23:00;

● Via Giulio Verne, Via Lazazzera, Via Leopardi (da P.zza Giovanni XXIII a Via Dante): chiuse dalle 05:00 alle 20:00;

● Viale Europa, Viale Nazioni Unite (inclusa area di sosta Campo Scuola): chiuse dalle 05:00 alle 20:00;

● Via Collodi, Via Dei Normanni (direzione Via Dante), Via Maiorana alta: chiuse dalle 14:00 fino a cessate esigenze;

● Via Nazionale parallela (tra Via Lazazzera e Via Manzoni): chiusa dalle 07:00 alle 20:00;

● Tutte le strade del percorso di gara saranno chiuse 30 minuti prima e dopo il passaggio dei ciclisti, e comunque fino alla conclusione dell’evento.

Divieti di sosta con rimozione

Saranno istituiti numerosi divieti di sosta, con rimozione forzata dei veicoli:

● Via Dante (tra Via Einaudi e Via Dei Normanni): dalle 22:00 del 13 maggio alle 23:00 del 14 maggio;

● Via F.lli Grimm, Via Salgari, Via Olivetti (tra Via Maiorana sud e nord): dalle 14:00 del 13 maggio;

● Via Petrarca, Viale Parini, Via Beneventi, Viale Ariosto, Largo Leopardi, Viale Italia: dalle 07:00 alle 20:00 del 14 maggio;

● Via Nazionale parallela (tra Via Manzoni e Via Pietro Tataranni): dalle 21:00 del 13 maggio;

● Via Olivetti (tra rotatoria Viale Italia e Via Dante): dalle 07:00 alle 20:00;

● Via Ettore Maiorana (parte bassa): dalle 06:00 alle 20:00 del 14 maggio.

ZTL e parcheggi

● La ZTL Sassi sarà sospesa, con disattivazione dei varchi elettronici di Via D’Addozio e Via Buozzi, dalle 10:00 alle 20:30;

● Sarà sospeso il pagamento della sosta negli stalli gestiti dalla TMP Srl nelle aree coinvolte;

● Via Aldo Moro (area tra Istituto Torraca e Via La Malfa): divieto di sosta dalle 08:00 alle 13:00.

Indicazioni per i cittadini

Il Comune invita a evitare l’utilizzo dell’auto privata nelle zone interessate e a seguire la segnaletica temporanea. Le forze dell’ordine e la Polizia Locale gestiranno le deviazioni e potranno introdurre ulteriori modifiche in base alle necessità.

Una giornata di sport e festa che richiederà, come sempre, pazienza e collaborazione da parte di tutti i cittadini. Il Giro non è solo una gara, ma un’occasione per mostrare Matera al mondo.