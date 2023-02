Il 1 marzo si avvicina. Ma per il ”Centro Geriatrico” ancora nulla…

…in attesa che gli appelli rivolti alla Regione vengano raccolti e si muova qualcosa sul piano amministrativo e politico. A confermarlo i cartelli con la dicitura ”Accreditamenti subito!…” esibiti da quanti hanno partecipato alla manifestazione organizzata dal segretario provinciale della da Fials, Gianni Sciannarella, che ha organizzato una manifestazione di solidarietà con pazienti e lavoratori e associazioni di volontariato, presso la struttura nell’area industriale di La Martella. Sciannarella non molla e non si capacita che un investimento e una opportunità di quel tipo possa chiudere, dopo l’investimento in strutture, attrezzature e servizi effettuato. L’accreditamento consentirebbe di andare avanti e di accrescere la dotazione dei servizi. Ma dalla Regione finora nessun segnale. E qualcuno tra i manifestanti ha atteso di poter incontrare quantomeno l’assessore alla Sanità, Francesco Fanelli, per porre domande. E’ atteso per domani, insieme al presidente Vito Bardi, invitato a Matera dal sindaco Domenico Bardi e dal presidente del consiglio comunale Antonio Materdomini, sul tema ricorrente che riguarda la situazione gestionale dell’Azienda sanitaria di Matera. Forse ci saranno. Forse.



In mattinata davanti al Geriatrico non si è visto nessuno, fatta eccezione per il consigliere regionale Roberto Cifarelli che ha seguito l’iter del progetto, quand’era capo di gabinetto al Comune nella giunta guidata da Salvatore Adduce e poi da assessore e consigliere regionale. Il nodo dell’accreditamento è anche finanziario e la Regione è in mezzo al guado, come sta accadendo per l’assenza di un piano sanitario degno di tal nome che contribuisca a dare risposte ai cittadini e a frenare l’emigrazione sanitaria. Servono scelte di responsabilità a media, ma sopratutto a brevissima scadenza: il 1 marzo si avvicina. Servono atti conseguenziali, magari sostenuti dalla supervisione di San Raffaele… Attendiamo sviluppi, che in tanti auspicano positivi. Senza dimenticare i ”martellesi”, come ci ha ricordato Paolo Paladino, che vedono in quella struttura una opportunità lavorativa per i giovani e per rispondere alle domanda di sanità che viene dalla popolazione anziana,in costante aumento in Basilicata .