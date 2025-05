Il 1° maggio dei candidati Sindaco di Matera

Questo primo maggio capita nel pieno di una campagna elettorale per la elezione del nuovo sindaco della Città dei Sassi, sede scelta dalla Cgil, Cisl e Uil per la manifestazione regionale. Ma come l’hanno vissuta questa importante data i candidati Sindaco? Hanno scelto di partecipare direttamente al corteo Roberto Cifarelli e Vincenzo Santochirico che sui social hanno usato queste parole per l’occasione.

Roberto Cifarelli ha scritto: “Buon Primo Maggio. A tutti i materani e a tutte le materane. A tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici. A chi, purtroppo, un lavoro non ce l’ha. Buon Primo Maggio alle forze dell’ordine che anche oggi garantiranno la nostra sicurezza. Al personale sanitario, in prima linea per salvare e tutelare vite umane. Facciamo nostre le parole del Capo dello Stato Sergio Mattarella: sicurezza sul lavoro e stipendi dignitosi devono diventare priorità del Paese. A Matera, in Basilicata, ovunque.”

Vincenzo Santochirico ha scritto, invece: “Il 1° maggio è la festa del lavoro, ma a Matera è anche il giorno in cui dobbiamo fare i conti con una realtà difficile. Tanti giovani, troppi, continuano ad andare via. Lo fanno per cercare altrove quello che qui non trovano: un’opportunità concreta, un futuro dignitoso. Matera è una città bellissima, ma oggi è all’84° posto per qualità della vita. Non è una classifica qualunque: parla di servizi che mancano, di occasioni che non ci sono, di una città che non riesce ancora a trattenere le sue energie migliori. Serve un cambio di passo.

Dobbiamo creare le condizioni per far sì che i giovani possano restare, studiare, lavorare, costruire qui la loro vita. Significa investire nella formazione, nell’innovazione, negli spazi di aggregazione, in una rete che tenga insieme scuola, imprese e territorio.

Qualche settiimana fa, in occasione del tavolo tematico sulle politiche giovanili, abbiamo ascoltato idee, progetti, desideri. È stato solo l’inizio per dare forma alle proposte che nei prossimi giorni presenteremo. È da qui che vogliamo ripartire: da una comunità che crede nei propri ragazzi e nelle loro possibilità. Il lavoro non è solo occupazione. È dignità, è futuro, è giustizia sociale. Buon Primo Maggio a tutt*”

Domenico Bennardi non ha prodotto particolari commenti ma ha scritto augurando un:”Buon 1 maggio a tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori.” e reso noto di aver trascorso una “Bella e calda mattinata alla messa dei lavoratori stamattina con l’Arcivescovo Mons. Ligorio tra lavoratori e cittadini”.

Antonio Nicoletti ha affidato a questo messaggio il suo pensiero su questa giornata: “Il lavoro è dignità. E va difeso, creato, sostenuto, svolto in sicurezza e ben retribuito.

Quando ho scelto di candidarmi a Sindaco di Matera, ho pensato ai giovani. A chi oggi sogna di costruirsi un futuro, ma si sente costretto a partire. A chi vuole restare, ma non trova le condizioni per farlo. Serve più formazione per i giovani, sostegno all’imprenditoria e meno burocrazia, incontro tra domanda e offerta di lavoro, assistenza a chi il lavoro lo ha perso e si deve reinventare. Più servizi, incentivi, strumenti. Perché il lavoro si costruisce ogni giorno. Con metodo, ascolto e visione.”

Luca Prisco sul tema risulta non pervenuto, nel senso che non c’è traccia sul suo profilo ufficiale di dichiarazioni in materia. Magari era impegnato nel suo lavoro. Nel caso ci fosse sfuggita saremo felici di pubblicarla.