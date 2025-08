IIS Pentasuglia in prima fila. Anche una Fondazione partecipata per l’Its Academy

Un progetto lungimirante, di alta specializzazione che non mancherà di portare valore aggiunto al percorso formativo di tanti giovani(nonostante il calo demografico) impegnati nella filiera degli istituti tecnici superiori. E l’IIS ‘’ G.B Pentasuglia’’ di Matera si sta distinguendo per un interessante e continuo lavoro di preparazione per realizzare in Basilicata una Fondazione partecipata per il primo Istituto tecnologico superiore per diploma, legato ai settori dell’innovazione legata alle attività culturali. Ma il primo bando della Regione Basilicata. Dopo l’estate….



IL COMUNICATO STAMPA

A Matera si lavora alla costituzione del primo ITS Academy per l’area delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali

Nei prossimi giorni sarà pubblicato il Bando regionale che sancirà la nascita in Basilicata del primo ITS Academy (Istituto Tecnologico Superiore post diploma) per l’Area delle tecnologie innovative per i beni e le attività Culturali.

L’IIS Pentasuglia sta lavorando da mesi, come capofila del progetto, per costituire un partenariato importante e qualificato al fine di realizzare una Fondazione partecipata da Scuole, Università, Centri di ricerca, Enti di Formazione e soprattutto tante aziende che saranno in grado di accogliere gli studenti che, dopo due anni di corso, saranno formati, specializzati e inseriti, come nuova linfa, nel sistema economico lucano e murgiano.

Le tecnologie innovative e le competenze digitali costituiscono il valore aggiunto dell’offerta didattica su cui l’istituto Pentasuglia sta puntando già da qualche anno, per elaborare una proposta condivisa con le imprese e il territorio che si inserisca a pieno titolo nelle dinamiche in atto in Basilicata in tema di Smart Specialisation Strategy (S3), Industrie Culturali e Creative e Zes Cultura, per le quali c’è già stata l’approvazione di importanti finanziamenti per l’ innovazione, la competitività e la creazione di posti di lavoro qualificati.

Un’importante alleanza formativa per offrire ai giovani del nostro territorio nuove opportunità di formazione terziaria e soprattutto per offrire loro un’occasione per restare e per investire su sé stessi in alternativa alla tentazione di cercare fortuna altrove.