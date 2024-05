IIS Isabella Morra, 1° al concorso letterario “I colori dell’immaginazione” di Amabili Confini

In occasione del secondo incontro della rassegna 2024 di Amabili Confini, dedicato al tema “Oblio”, è stato annunciato il vincitore per la sezione racconto breve del concorso per le scuole “I colori dell’immaginazione” nella categoria “Rosa” (Romance/Commedia). Primo classificato è stato il racconto dal titolo “L’irresistibile profumo di un ricordo” scritto da Aurora Mastrosabato, frequentante la classe 3B SASS dell’Istituto Isabella Morra di Matera. “Sono veramente orgogliosa e contenta di poter dire – dichiara la Dirigente Scolastica Caterina Policaro – che il nostro istituto ha partecipato in maniera importante, con diverse classi dell’indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”, al concorso letterario inviando ben 19 racconti di diverso genere e 6 poesie. Per numero di lavori inviati siamo la seconda scuola tra quelle partecipanti. Non è poco! Tutti i componimenti scritti dagli studenti e dalle studentesse, a fine rassegna, saranno inoltre pubblicati sull’antologia di Amabili Confini. Il riconoscimento ottenuto è sicuramente per la nostra scuola motivo di orgoglio e grande soddisfazione. Tra i compiti di una Dirigente Scolastica vi è anche quello, piacevole, di sollecitare sempre i docenti nello scovare i “talenti” che abbiamo nelle nostre classi e a “osare” la partecipazione anche ad attività quali un concorso letterario, in cui la capacità di esprimersi e raccontare oltre a far bene a chi scrive da un punto di vista delle competenze, regala tanta autostima alle ragazze e ai ragazzi.

Per la sezione narrativa, genere rosa, hanno partecipato, oltre alla vincitrice del concorso Aurora Mastrosabato, le studentesse Mary Carlucci e Giulia Vetere della 3B SSAS, con i racconti “Un amore destinato a vivere in eterno” e “La forza dell’amore” e Giorgia Mansueto della 3C SSAS con il racconto “Il primo amore”.

Già nel primo incontro dedicato alla sezione Poesia, l’IIS Morra aveva partecipato e ottenuto apprezzamenti e riconoscimenti con le 6 poesie scritte da Michela Montemurro, Giulia Martino, Alessia Vizziello della 5A SAS; Aurora Bologna, Nicole Lupo della 5B SAS; Charlotte Losignore della 4A SAS. Siamo stati premiati da Amabili Confini anche per la poesia “Dimenticami” di Alessia Vizziello e la poesia “Il canto delle cose dimenticate“ di Giulia Martino. Inoltre, abbiamo avuto una menzione speciale per “Dimenticami “ di Alessia Vizziello che ha vinto anche il premio “Una cartolina da Matera” dell’Associazione Matera Poesia 1995. Nel precedente appuntamento riconoscimento anche per l’abbinamento del testo al quartiere per il racconto “Lo Specchio” di Aurora Iacovone di 3C SAS. Ringrazio le docenti Scaraia e Mongiello per aver creduto in questo progetto.”